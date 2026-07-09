«De hadde på seg bleier»: Olivia Rodrigo åpner opp om en overraskende vane noen fans har på første rad under konsertene sine.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Olivia Rodrigo avslørte nylig at noen av fansen hennes var villige til å gjøre uventede «ofre» for å bli værende på første rad på konsertene hennes – til og med med bleier på for å «ikke miste plassen sin».

«Folk hadde på seg bleier for å være på første rad.»

Det var under en opptreden på KISS Breakfast , et av de mest lyttede morgenprogrammene på radio i Storbritannia, at Olivia Rodrigo delte denne avsløringen. Hun gikk med på å svare på programledernes spørsmål som en del av promoteringen av sitt nye album, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Under intervjuet la hun til en anekdote som umiddelbart gjorde intervjuerne målløse: «Jeg har vært på noen konserter og festivaler der folk hadde på seg bleier slik at de kunne være på første rad.»

Olivia Rodrigo gikk lenger og avslørte at hun selv hadde opplevd noen av effektene av denne praksisen: «Det er en opplevelse jeg til og med følte», la hun til. Denne åpenbaringen gjorde programlederne vantro. «Dette er vanvittig oppførsel. Jeg kan ikke tro det», utbrøt de etter tur.

Olivia Rodrigo reagerer på en fan som har på seg bleie for å sikre seg en plass på første rad på BST Hyde Park-settet hennes. pic.twitter.com/GIaiajD4MS — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) 28. juni 2025

En sammenligning med «ball drop» i New York

For å sette denne praksisen i kontekst, trakk Olivia Rodrigo en uventet parallell med en av de mest ikoniske amerikanske nyttårstradisjonene. «Det er litt som ballfallet i New York på nyttårsaften, alle bruker bleier ... De bare sitter der hele dagen ... Det er et fenomen», forklarte hun. Referansen til Times Square, hvor hundretusenvis av mennesker stimler sammen hver 31. desember flere timer før arrangementet, fremhever effektivt en veldokumentert virkelighet: de mest ettertraktede stedene krever ekstraordinær forberedelse, noen ganger med overraskende «logistiske kompromisser».

En presedens i London i 2025

Denne anekdoten er ikke den første av sitt slag. Under en konsert hun holdt i London i 2025, hadde Olivia Rodrigo allerede tatt opp temaet direkte på scenen. Hun la merke til et skilt i mengden som ble holdt av fans som forfektet denne praksisen. «Er det sant? Dere bruker bleier for å være på første rad?» spurte hun dem, splittet mellom overraskelse og vantro. Før hun svarte med sin vanlige generøsitet: «Wow! Det er virkelig utrolig! Jeg elsker dere. Tusen takk!» En reaksjon som sier mye om Olivia Rodrigos forhold til fansen: verken forakt eller fordømmelse, men en slags undring over deres engasjement.

En ekstrem hengivenhet

Utover Olivia Rodrigos anekdote, dukker det opp en ekte hengivenhet i bakgrunnen. Å ankomme timer før en konsert, ikke kunne forlate setet sitt av frykt for å miste det, å akseptere fysiske begrensninger for å forbli limt til barrieren: alle disse valgene vitner om en dyp følelsesmessig forpliktelse. Denne oppførselen illustrerer et bredere fenomen: en fankultur som har blitt spesielt intens de siste årene. Tepper, klappstoler, rikelig med mat, temaklær: alt er planlagt. Denne logistiske støtten sier mye om hvilken plass konserter har i livene til disse lokalsamfunnene.

En kunstner som beholder humoren sin

Til tross for denne typen oppførsel, opprettholder Olivia Rodrigo en velvillig holdning. Langt fra å dømme fansen sin eller latterliggjøre handlingene deres, foretrekker hun å le med dem og se det som et tegn på kjærlighet på sin egen måte. Denne tilnærmingen er en integrert del av bildet hun har dyrket siden starten: det av en tilgjengelig kunstner, i direkte kontakt med fansen sin, som deler tankene sine ufiltrert i intervjuer og på sosiale medier. Denne tilnærmingen forklarer utvilsomt i stor grad den dype tilknytningen samfunnet hennes føler for henne.

Med denne uventede, men likevel opplysende avsløringen kaster Olivia Rodrigo lys over den indre utviklingen av moderne pop. Utover anekdotens overraskende natur avslører den et helt kulturelt fenomen: en intens fankultur, hvor noen fans er villige til å ofre komforten sin for å oppleve et spesielt øyeblikk med idolet sitt.

