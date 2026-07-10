Kledd i strandantrekk viser denne tidligere bryteren frem figuren sin mens hun er på ferie på Bahamas

Den tidligere kanadiske bryteren Maryse Mizanin, en ikonisk figur i WWE, delte bilder fra familieferien sin på Bahamas på Instagram. Med det idylliske landskapet og det sommerlige utseendet sjarmerte hun følgerne sine.

En drømmeferie på Bahamas

Det var i idylliske omgivelser Maryse slo seg ned. Hun unnet seg en familieferie på Bahamas, nærmere bestemt på en sandbanke i Exuma-øygruppen. Et sted som tydeligvis fengslet henne. «Vi har besøkt mange vakre strender rundt om i verden, men denne sandbanken i Exuma var noe helt annet. Vannet var så klart at det virket uvirkelig», skrev hun og beskrev det som «et av de vakreste stedene» hun noensinne hadde sett.

Et sommerlig, solrikt utseende

Med denne billedskjønne bakgrunnen valgte Maryse Mizanin et strandantrekk som passet perfekt til atmosfæren. Avslappet og strålende utstråler hun en enkel sommerstil, i harmoni med det turkise vannet og den hvite sanden som omgir henne. Et solrikt mellomspill hun deler med sine kjære, og utstråler ro.

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Fansen vant over

Ikke overraskende skapte disse bildene raskt en reaksjon. I kommentarfeltet overøste internettbrukere henne med komplimenter. «Bahama mama», «Vår dronning» var bare noen av de mange beundrende meldingene som ble rettet til bryteren. Dette bekrefter Maryse Mizanins vedvarende popularitet, selv utenfor bryteringen.

Mellom paradisiske omgivelser og familielykke nyter Maryse en misunnelsesverdig og strålende sommerferie. Hun er opprinnelig fra Montreal, men etablerte seg som den første «dobbelte Divas-mesteren», og oppnådde en av de lengste regjeringstidene i divisjonens historie. Nå som hun også er manager, deler hun livet med mannen sin, bryteren The Miz. En rik karriere som har satt et varig preg på bryteverdenen.