I en rosa fjærkjole snudde skuespillerinnen Chase Infiniti seg på den røde løperen.

Den amerikanske skuespillerinnen Chase Infiniti gjorde et stort inntrykk på den røde løperen under Gotham TV Awards i New York i 2026. Kledd i en rosa kjole utsmykket med fjær, vakte hun oppmerksomhet under seremonien som feiret det beste innen TV. Hennes slående utseende ble komplementert av en prestisjetung pris.

En spektakulær rosa kjole

For anledningen valgte Chase Infiniti en lang, flagrende, pudderrosa kjole med et dampende slep som strakte seg over den røde løperen. Det mest slående plagget var en fjærstola i samme rosafarge, viklet rundt armene og ga et dramatisk preg til helhetsantrekket. Skuespillerinnen hadde håret naturlig krøllete og valgte diskrete smykker for et resultat som var både romantisk og teatralsk. Dette antrekket sto i skarp kontrast til de mer dempede antrekkene som mange andre hadde på seg den kvelden.

Chase Infiniti på Gotham Television Awards i 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯best of chase infiniti (@chasesinfiniti) 1. juni 2026

En dobbelt vellykket kveld

Utover stilen vil denne opptredenen bli husket som en betydelig prestasjon. Chase Infiniti vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie for sin rolle i «The Testaments», Hulu-serien som er basert på Margaret Atwoods roman, en oppfølger til «The Handmaid's Tale». Denne utmerkelsen bekrefter hennes meteoriske oppgang i TV-bransjen.

En stigende stjerne innen mote og film

Chase Infiniti har etablert seg som et av de nye ansiktene å følge med på. Hun ble spesielt oppdaget gjennom filmen «One Battle After Another», har hatt en rekke slående opptredener på den røde løperen og ble nylig utnevnt til ambassadør for Louis Vuitton. Hun er utdannet ved Columbia College Chicago, og kombinerer nå kritikerros med statusen som et fremadstormende moteikon.

Mellom en rosa fjærkjole og en skuespillerpris hadde Chase Infiniti en virkelig spesiell kveld på Gotham TV Awards 2026. Skuespillerinnen bekrefter at hun er blant de kommende talentene man bør følge nøye med på, både for rollevalget og for den dristige risikoen hun tar på den røde løperen.

