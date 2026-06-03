På ferie skapte Kim Kardashian furore i et hvitt strandantrekk

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Den amerikanske mediepersonligheten Kim Kardashian er en av de mest fulgte stjernene på planeten, og hennes nylige Instagram-innlegg har nok en gang tjent som en påminnelse om det. Hun delte en serie sommerbilder, hvorav ett spesielt fanget alles oppmerksomhet.

En høy hvit trekant som alle er enige om.

På et av bildene i karusellen sees Kim Kardashian slappe av på en utendørs solstol, med ansiktet beskyttet mot solen av en utstrakt arm og håret bakoverstrøket. Hun har på seg en hvit trekanttopp. På sosiale medier utløste bildet umiddelbart en flom av kommentarer: «Søteste, Kim!» , «Så søt!» og en kaskade av hjerte- og flamme-emojier. Bevis, om noen trengtes, på at grunnleggeren av Skims-merket vet hvordan man skaper et viralt øyeblikk fra et enkelt, solkysset øyeblikksbilde.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Kim Kardashian (@kimkardashian)

En karusell som oppsummerer hans siste uker

Dette bildet er en del av en større karusell, designet som en retrospektiv av Kim Kardashians siste uker. Det viser øyeblikk med familie, barn og kjære, samt luksuriøse utflukter, et helhvitt monokromatisk antrekk, et avslappet sporty utseende og et mer intimt øyeblikksbilde i en badstue. Det hele fungerer som en visuell mosaikk av privatlivet hennes.

Mellom minimalistisk strandtøy og familieliv i forgrunnen, leverer Kim Kardashian det som utvilsomt er et av hennes mest representative innlegg fra denne nye æraen – mer komponert, og fortsatt like effektivt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
«Du stråler»: Lindsay Lohan deler en selfie som vekker reaksjoner

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Du stråler»: Lindsay Lohan deler en selfie som vekker reaksjoner

Den amerikanske skuespillerinnen Lindsay Lohan stråler, og følgerne hennes lar henne få vite det. Hun delte en «fotodump»...

Brooks Nader bringer denne vintage «one-piece» oppdatert takket være et «uventet» tilbehør.

Den amerikanske modellen og TV-personligheten Brooks Nader delte en ny serie bilder på Instagram der hun nytolker stilen...

I et sofistikert antrekk gjorde Jennifer Lopez et slående opptreden i New York

Mens hun var i New York for å promotere filmen «Office Romance», valgte den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen...

«Eleganse har ingen aldersgrense»: Michelle Pfeiffer, 68 år gammel, fengsler i en raffinert hvit kjole

Den amerikanske skuespillerinnen Michelle Pfeiffer skapte furore på den røde løperen under Gotham Television Awards i New York...

Som 49-åring stråler Kerry Washington i et spektakulært gullutseende

På Gotham TV Awards i New York i 2026 lyste den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Kerry Washington...

I en rosa fjærkjole snudde skuespillerinnen Chase Infiniti seg på den røde løperen.

Den amerikanske skuespillerinnen Chase Infiniti gjorde et stort inntrykk på den røde løperen under Gotham TV Awards i...