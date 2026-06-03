På ferie skapte Kim Kardashian furore i et hvitt strandantrekk

Den amerikanske mediepersonligheten Kim Kardashian er en av de mest fulgte stjernene på planeten, og hennes nylige Instagram-innlegg har nok en gang tjent som en påminnelse om det. Hun delte en serie sommerbilder, hvorav ett spesielt fanget alles oppmerksomhet.

En høy hvit trekant som alle er enige om.

På et av bildene i karusellen sees Kim Kardashian slappe av på en utendørs solstol, med ansiktet beskyttet mot solen av en utstrakt arm og håret bakoverstrøket. Hun har på seg en hvit trekanttopp. På sosiale medier utløste bildet umiddelbart en flom av kommentarer: «Søteste, Kim!» , «Så søt!» og en kaskade av hjerte- og flamme-emojier. Bevis, om noen trengtes, på at grunnleggeren av Skims-merket vet hvordan man skaper et viralt øyeblikk fra et enkelt, solkysset øyeblikksbilde.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kim Kardashian (@kimkardashian)

En karusell som oppsummerer hans siste uker

Dette bildet er en del av en større karusell, designet som en retrospektiv av Kim Kardashians siste uker. Det viser øyeblikk med familie, barn og kjære, samt luksuriøse utflukter, et helhvitt monokromatisk antrekk, et avslappet sporty utseende og et mer intimt øyeblikksbilde i en badstue. Det hele fungerer som en visuell mosaikk av privatlivet hennes.

Mellom minimalistisk strandtøy og familieliv i forgrunnen, leverer Kim Kardashian det som utvilsomt er et av hennes mest representative innlegg fra denne nye æraen – mer komponert, og fortsatt like effektivt.