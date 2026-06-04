Som 59-åring bringer Salma Hayek tilbake i rampelyset et par bukser som ikke er universelt beundret.

På et tennisarrangement på Roland-Garros gjorde den meksikansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Salma Hayek en moteopptreden som siden har delt meninger på sosiale medier.

En veldig elegant tenniskveld på Roland-Garros

Paret (Salma Hayek og ektemannen François-Henri Pinault) ble fotografert på tribunen under Paris-turneringen, der de så kampen mellom Tysklands Alexander Zverev og Nederlands Jesper de Jong. Salma Hayek valgte et avslappet antrekk: en tettsittende svart topp med rund hals, albuelange ermer og diskrete kontrasterende røde og grønne detaljer ved kragen. Det mørke håret hennes var satt opp i naturlige krøller med noen sølvfargede detaljer, og hun hadde på seg kantete svarte solbriller, en knallrød flettet skinnveske og tykke svarte sandaler utsmykket med sølvpynt.

De splittende «buksene»: lange bermudashorts i skinn

Det var et annet plagg som virkelig fanget alles oppmerksomhet: lange, svarte bermudashorts i skinn, skåret rett under kneet. Denne lengden, et sted mellom penshorts og korte bukser, utløste umiddelbart debatt. Senere samme kveld la Salma Hayek til en svart semsket aviskjollecaps, nok en nikk til den nåværende europeiske sports-chic-trenden.

På sosiale medier strømmet kommentarene umiddelbart inn. For noen tilbød den et snev av europeisk eleganse, som minnet om de mest sofistikerte parisiske silhuettene. For andre var det et «lite flatterende» snitt, ansett som «for langt til å være elegant» og «for kort til å være flatterende». Det er verdt å huske at kvinners kropper og utseende ikke bør være gjenstand for offentlig debatt: enhver kvinne står fritt til å kle seg som hun vil, i henhold til sin smak, komfort og identitet.

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En trend med bermudashorts

Spesielt lange bermudashorts har gjort et sterkt comeback de siste sesongene. Sett på catwalken og i gatene, har de blitt tatt i bruk av alle de innflytelsesrike skikkelsene innen internasjonal mote, fra Hadid-søstrene til Hailey Bieber og Tracee Ellis Ross. Dette plagget er imidlertid fortsatt et av de mest debatterte. Salma Hayeks valg av skinnshorts er talende: materialet gir strukturen snittet trenger, og merverdien til et plagg som nesten er som bukser. En europeisk eleganse som er både sporty og elegant.

Fra Cannes til Roland-Garros, en måned dedikert til eleganse

Salma Hayeks opptreden på Roland-Garros forlenger en spesielt vellykket fransk periode. Noen dager tidligere, i Cannes, hadde hun utmerket seg på Kering Women in Motion Awards – hennes eneste offisielle opptreden i løpet av de siste to ukene – i en asymmetrisk blå omslagskjole med bredt pannebånd, en diskret hyllest til Brigitte Bardot.

Med denne siste opptredenen beviser Salma Hayek at «moterisiko» er en essensiell del av stilen hennes. Ved å velge lange, svarte bermudashorts i skinn, omfavner hun ubeskjedent et plagg som deler meninger – og etablerer subtilt en signaturstil som er unik for henne.