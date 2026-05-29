«Kroppen min tilhører meg»: Denne modellen reflekterer over forholdet sitt til kosmetisk kirurgi

Den amerikanske kjendisen Courtney Stodden sier at hun «tar tilbake kontrollen over kroppen sin» ved å gjennomgå en operasjon for å «redusere deler av figuren sin». Det er en personlig avgjørelse, en hun knytter til en fortid som dessverre er preget av et ekteskap da hun bare var 16 år gammel.

«Kroppen min tilhører meg»

Ifølge TMZ gjennomgikk Courtney Stodden en brystreduksjonsoperasjon på kirurg Stuart Linders kontor i Beverly Hills. I stedet for å fjerne implantatene fullstendig, ble de erstattet med mindre. Kunngjøringen av prosedyren falt sammen med hennes 15-års bryllupsdag, noe som ga den betydelig symbolsk verdi.

Fordi utover estetikken, er det virkelig en gjenerobring av kroppen sin som Courtney Stodden gjør krav på. «For første gang i mitt liv føles kroppen min som om den tilhører meg, i stedet for å tilhøre publikum som konsumerte den før jeg i det hele tatt ble kvinne», forklarte hun på Instagram . Hun sier at hun fikk sine første implantater som 18-åring, som for å bevise for seg selv at hun var en kvinne – et valg som på den tiden egentlig ikke var hennes å ta.

Byrden av ekteskap som 16-åring

Denne offentlige uttalelsen er uløselig knyttet til livshistorien hennes. I 2011, bare 16 år gammel, giftet Courtney Stodden seg med den amerikanske skuespilleren Doug Hutchison, 35 år eldre enn henne, en forening som med rette skapte harme. Paret gikk fra hverandre i 2018 før de skilte seg i 2020. Etter å ha blitt en høylytt forkjemper mot barneekteskap, avviser Courtney Stodden nå ethvert romantisert syn på problemet. «Et barneekteskap er ikke en kjærlighetshistorie. Det er et barn som overlever, foran alle, et voksentraume», uttalte hun på Instagram .

Operasjonen stammer også fra praktiske årsaker: mindre implantater vil, ifølge henne, være «sunnere for kroppen hennes», spesielt for ryggen hennes. Med sin karakteristiske humor oppsummerte Courtney Stodden sinnstilstanden hennes: «en mindre torso, mer fred.» Stilt overfor de få internettbrukerne som ikke godkjente valget hennes, gjentok hun det åpenbare: det er hennes kropp, og hennes avgjørelse alene.