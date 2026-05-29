Hailey Bieber velger en stilig og komfortabel hælhøyde for sommeren

Den amerikanske modellen og gründeren Hailey Bieber satser sannsynligvis på en minimal hælhøyde, noe som er i ferd med å bli trenden for sommeren 2026.

Hailey Bieber, en fan av flip-flops med hæler

I Hailey Biebers garderobe har flip-flops med hæl helt klart en spesiell plass. Grunnleggeren av Rhode-merket ser ut til å være en fan av denne hybridskoen, som hun bruker i alle årstider – både vinter og sommer – og passer uanstrengt til både uformelle antrekk og kveldsantrekk. Favorittparene hennes, som er tilgjengelige i forskjellige farger og hælhøyder, ser ut til å dele et stadig mer vanlig trekk: stadig lavere hæler. Denne preferansen sier mye om utviklingen av skosmaken hennes.

Et minimalistisk utseende observert i Seoul

Det var under en nylig tur til Seoul at Hailey Bieber bekreftet denne trenden. I en karusell lagt ut på Instagram-kontoen hennes, viser hun seg i et antrekk bestående av en blondetopp i netting, korte dressbukser og, mest bemerkelsesverdig, et par flip-flops med mikrohæler. Høyden på disse flip-flopsene er så minimal at de nesten gir en illusjon av flate sandaler. Dette valget illustrerer perfekt hennes måte å kombinere eleganse og komfort på, uten begrensningene fra svimlende hæler.

Etter kitten heels, en enda miniversjon

Høye hæler kan fort bli ukomfortable til hverdagsbruk, spesielt med varmere vær etter flere timers gange. For å møte dette behovet for komfort har mote gradvis redusert hælhøyden. Og det er i denne sammenhengen at en ny trend har dukket opp: mikrohælen.

Denne trenden følger opp en annen, allerede veletablert trend: kitten heels. Disse små hælene på under seks centimeter har blitt essensielle de siste sesongene. Mikrohælen tilbyr en enda mer «diskret» versjon: med en høyde på bare noen få centimeter – tre på det meste – gir den akkurat passe høyde, samtidig som den er like komfortabel som en flat sko.

Mikrohæler: å ta dem i bruk ... eller ikke, avhengig av dine ønsker i sommer

Hvis du elsker å bruke hæler og føler deg komfortabel i dem, kan en mikrohæl være et stilig og enkelt alternativ å integrere i sommerantrekket ditt. I likhet med Hailey Bieber kan du bruke den med cropped dressbukser for å gi en sofistikert touch til en strukturert silhuett. Den fungerer også vakkert med en flagrende kjole eller et langt skjørt, som den komplementerer med letthet uten å tynge ned antrekket. Til hverdagsbruk glir den lett under jeans eller en sommerlig skreddersydd dress.

Det er imidlertid ingen forpliktelse til å bruke hæler – selv lave – for å «være stilig i sommer». Hvis du foretrekker flate sandaler, ballerinasko eller rett og slett sko som får deg til å føle deg skikkelig bra, er det helt greit også. Hovedideen er å velge det som får deg til å føle deg komfortabel og som deg selv.

Hailey Bieber bekrefter en trend som godt kan definere sommeren: farvel til skyhøye hæler og ømme føtter, hei til minimal høyde. Nok et bevis på at elegant ikke trenger å bety restriktivt – og at grunnleggeren av Rhode nok en gang er i forkant av utviklingen.