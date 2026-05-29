Dette antrekket som skuespillerinnen Megan Stalter bruker splitter internettbrukere

På American Music Awards (AMAs 2026) brøt den amerikanske komikeren, skuespillerinnen og sangeren Megan Stalter nok en gang med rød løper-tradisjonen med antrekket sitt. Antrekket hennes har siden skapt mye blest på sosiale medier.

En «topp» laget av hår

På den 52. American Music Awards-utdelingen i Las Vegas valgte Megan Stalter et «radikalt» utseende. I stedet for en aftenkjole fremstod hun toppløs, med det svært lange, svarte håret strødd fremover for å dekke brystet, og ryggen bar. Illusjonen var smart orkestrert: på nærbilder, når håret hennes beveget seg, var det tydelig at hun hadde på seg et deksel, noe som fortrengte ideen om fullstendig nakenhet.

For resten av antrekket sitt valgte Megan Stalter jeans og svarte støvletter med firkantet tå, veldig tynne, omformede øyenbryn og dramatisk øyesminke. Frisyren hennes, designet av Clayton Hawkins, ble midtpunktet i antrekket.

En komisketsj med Paul W. Downs

Dette utseendet var først og fremst en spøk, unnfanget av de to. Megan Stalter var i følge med sin venn og medspiller fra den amerikanske komedie-drama-TV-serien «Hacks», Paul W. Downs, som la siste hånd på verket ved å børste håret sitt på teppet med en glitrende børste. Duoen, som hadde fått i oppgave å dele ut prisen for beste alternative rockealbum, opptrådte som et liksom-punkband, og kom med vitser underveis.

Begge hadde på seg parykker, matchende jeans, og som en siste finish, beltespenner prydet med hverandres ansikter. Da de ble spurt om de «cosplayet», sverget de på at det var deres «hverdagsantrekk», mens Megan Stalter sa spøkende: «Hvem imiterer vi? To vakre modeller som lager musikk?»

En gjenganger på den «ukonvensjonelle» røde løperen

Dette er ikke første gang Megan Stalter har lekt med motereglene. I januar, under Critics' Choice Awards, slo hun seg sammen med Paul W. Downs for å gjenskape Kylie Jenner og Timothée Chalamets virale oransje look fra Marty Supreme-premieren. Noen måneder tidligere, under Emmy-utdelingen i 2025, skapte hun også oppstyr ved å trosse kleskoden i jeans og t-skjorte. Dette er alle trassige gester mot motebransjen, som har gjort Megan Stalter til en gjenganger på de mest omtalte seremoniene.

Et antrekk som deler meninger

På sosiale medier roste mange fans duoens dristighet og humor, overøste dem med beundrende kommentarer om frisyren hennes og oppfordret til en felles turné. Men mens noen så det som «et friskt pust» og «en forfriskende dose humor» midt i alvoret på den røde løperen, fordømte andre det som et bevisst forsøk på å «skape blest». Megan Stalter, tro mot sin persona, ser ut til å omfavne denne polariseringen fullt ut.

Faktum er at en kvinnes kropp eller utseende – som alle andres – ikke bør bli dømt, bortsett fra reaksjonene og debattene. Alle kler seg som de vil, uttrykker seg slik de synes passer, og setter opp på sin egen måte.

Med sin karakteristiske frisyre og lekne småprat med Paul W. Downs har Megan Stalter oppnådd målet sitt: å dominere samtaler og fortsette å viske ut linjene mellom mote og komedie. Én ting er sikkert: på hver rød løper bringer hun sin egen type eksentrisitet – og nekter kategorisk å gli inn i bakgrunnen.