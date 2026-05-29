I et svart «gotisk» utseende skapte Karol G furore på den røde løperen.

På American Music Awards (AMAs) i 2026 valgte den colombianske latin-trap- og reggaeton-sangerinnen Karol G en mørk estetikk. Hun satte fyr på den røde løperen i en topp som inkluderte et svart antrekk i to deler.

En mørk silhuett for American Music Awards

I Las Vegas ankom Karol G til den 52. American Music Awards-utdelingen i et tydelig mørkt antrekk. Antrekket hennes besto av en topp og et matchende svart bobleskjørt. Toppen, med sine revne ermer, ble brukt over en trekantet bralette, slik at magen hennes var synlig. Som tilbehør valgte Karol G lange turkise øredobber.

På skjønnhetsfronten skapte hårstylist Cesar Deleon Ramirez saltvannslignende krøller som falt fritt over skuldrene hennes. Sminken hennes balanserte mykhet og intensitet: en sukkertøyrosa rouge påført kinnbena og midten av leppene, i kontrast til en røkt øyenskygge. Et dyktig spill av kontraster som komplementerte resten av antrekket hennes perfekt.

En prestisjetung pris og en bemerkelsesverdig prestasjon

Karol Gs kveld endte ikke på den røde løperen. Senere den kvelden ble hun hedret med International Artist Award of Excellence, delt ut av John Legend – et karrierehøydepunkt. For anledningen skiftet hun til en perlebesatt, én-skuldret bandeau-topp og et asymmetrisk nettingminiskjørt, supplert av gjennomsiktige pumps med åpen tå.

Det var i dette antrekket hun også fremførte sin hit fra 2025, «Ivonny Bonita», på scenen. Seremonien på MGM Grand Garden Arena, med den amerikanske rapperen Queen Latifah som presentasjon, samlet andre artister som det amerikanske jentebandet Katseye, den britiske rockesangeren og musikeren Billy Idol og den australske countrysangeren og gitaristen Keith Urban.

Med transparens, dekonstruksjon og gotiske aksenter viste Karol G nok en gang sin stilistiske dristighet. Prisbelønnet og anerkjent forvandlet hun AMA-kvelden til en sann innvielse, både på den røde løperen og på scenen.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
