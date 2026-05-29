På den røde løperen stråler Camila Mendes i en flagrende kjole

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Camila Mendes gjorde et slående inntrykk på London-premieren av filmen «Masters of the Universe». Hun er kjent for rollen i den amerikanske TV-serien «Riverdale», og valgte et minimalistisk og diskret utseende. Utseendet hennes ble rost på nettet for sin «raffinement og enkelhet».

En lett, hvit kjole

Midtpunktet i Camila Mendes' antrekk er en eterisk hvit silkekjole. Designet har en dyp utringning og åpen rygg, knytedetaljer i midjen og utringningen, og et flagrende skjørt med en splitt foran. Den overordnede effekten er en av flyt og enkelhet.

Stilig tilbehør og skjønnhetsbehandlinger

For å fullføre antrekket valgte Camila Mendes sandaler med hæl fra merket Femme LA og et «solnedgangs»-perlekjede fra Retrofête. Sminkedesigneren Alex Babsky fokuserte på definerte bryn, fremhevede øyne og en diskré rosa leppe. En bemerkelsesverdig detalj: blå kontaktlinser, en nikk til Teela, karakteren hun spiller i filmen «Masters of the Universe». Frisyren hennes, en bølget bob med sideskill, ble stylet av hårstylist Christian Wood, med hele antrekket overvåket av stylist Molly Dickson.

Denne opptredenen er en del av reklamen for «Masters of the Universe», filmatiseringen av den animerte serien med samme navn, som har kinopremiere 5. juni. Med dette motevalget bekrefter Camila Mendes sin smak for diskret eleganse, der stoffenes lette stil og det perfekte tilbehøret prioriteres fremfor en «prangende» effekt.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Dette antrekket som skuespillerinnen Megan Stalter bruker splitter internettbrukere
«Kroppen min tilhører meg»: Denne modellen reflekterer over forholdet sitt til kosmetisk kirurgi

