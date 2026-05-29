«Det er ikke sunt å være for tynn»: Sharon Stone leverer et tankevekkende budskap

Den amerikanske skuespillerinnen og filmprodusenten Sharon Stone avviser påstandene om tynnhet og «evig ungdom». I et åpenhjertig intervju deler hun sine synspunkter på kropp og alder – med en åpenhet som har skapt debatt på sosiale medier.

Sharon Stone avviser presset om å være tynn

Etter en slående opptreden på filmfestivalen i Cannes åpnet Sharon Stone sidene i Vogue-magasinet med sjelden åpenhjertighet. Fra hjemmet sitt i Beverly Hills reflekterer den uforglemmelige Catherine Tramell fra «Basic Instinct» over hvordan hun tar vare på kropp og sinn. Hun tilbyr ikke «mirakelløsninger for vekttap», men deler en livsfilosofi som er bygget opp gjennom årene. Og det er spesielt i håndteringen av presset om å være tynn at Sharon Stones budskap resonnerer så sterkt.

Selv om vekttapbehandlinger blir stadig mer populære i Hollywood, sparer hun ikke på ordene. «Beklager, men å være undervektig er ikke bra, det er ikke sunt», sier hun rett ut. Hun, som sier hun vokste opp i en bransje der hun aldri fikk høre at hun var «fin som hun var», forkjemper nå for lykkelige, livlige figurer: figurene til en tilfreds kvinne som nyter livet og gjerne deler et godt måltid. Et budskap som går imot det rådende presset.

En tilnærming som forener kropp og sinn

Å redusere livsstilen sin til rent fysisk velvære ville være å gå glipp av poenget fullstendig. For Sharon Stone er kropp og sinn uatskillelige. Skuespillerinnen leser buddhistiske tekster, mediterer i bevegelse og kombinerer yoga, pusteøvelser og koreografi i henhold til humøret sitt. Denne helhetlige tilnærmingen, der mental velvære er like viktig som fysisk form, illustrerer et konsept om egenomsorg som går langt utover bare utseende. Det er en visjon som prioriterer indre balanse fremfor estetisk ytelse.

Hans perspektiv på rynker og kirurgi

Jakten på «evig ungdom» har heller ingen appell for henne. I stedet for endeløse kosmetiske inngrep oppfordrer Sharon Stone hver kvinne til å engasjere seg i genuin selvrefleksjon. «Hvorfor er jeg i krig med meg selv? Er det noe jeg kan fikse kirurgisk, eller noe jeg må undersøke nøye?» oppsummerer hun. Denne tilnærmingen omformulerer forholdet til alder som et spørsmål om selvaksept, langt unna presset for perfeksjon som er så utbredt i filmbransjen.

En overlevende som aldri sluttet å skape

I 2001, i en alder av 43 år, ble hun holdt utenfor filmsettet i årevis av et alvorlig hjerneslag – i en bransje som sjelden tilgir fravær, spesielt ikke for kvinner. Sharon Stone sluttet imidlertid aldri å skape, og deler nå tiden sin mellom film, skriving og maling, en disiplin hun nå får kritikerros for. Drivkraften hennes er uforminsket: å jobbe, uansett hva. Og når hun husker det nå ikoniske fotografiet, med armen hevet på den røde løperen i Cannes noen måneder etter hjerneslaget, er det bare ett ord som kommer til tankene med følelser: overlever.

Sharon Stone tilbyr dermed en sann filosofi om selvaksept, et motargument til påstandene om tynnhet og «evig ungdom». Ved å kjempe for «fulle, livlige kropper», ved å forene det fysiske og det mentale, minner hun oss om at det å ta vare på oss selv ikke betyr å føre krig mot oss selv. Et verdifullt budskap, formidlet av en kvinne som først og fremst definerer seg selv som en overlever.