Denne «illusjonskjolen» som Jennifer Lopez bruker skaper furore

@jlo / Instagram

Til premieren på den amerikanske romantiske komedien «Office Romance» valgte Jennifer Lopez en kjole med «illusjonseffekt» som umiddelbart satte internett i fyr og flamme.

Jennifer Lopez lyser opp premieren av «Office Romance»

Jennifer Lopez gjorde en slående entré på verdenspremieren av den nye Netflix-filmen «Office Romance» på det ikoniske Egyptian Theatre i Los Angeles. Hun strålte nok en gang på den røde løperen og blendet fotografer i en couture-kjole som var både teatralsk og sofistikert. Det var en påminnelse om at hun er et av de mest pålitelige navnene på Hollywoods røde løper, tro mot sin forkjærlighet for spektakulære opptredener.

En svart kjole med en «illusjonseffekt» fra Atelier Versace

I motsetning til hva man skulle tro, var midtpunktet i dette antrekket ikke fargerikt, men svart: en kjole fra Atelier Versace-arkivet. Stroppeløs kombinerte den blonder, gjennomsiktige paneler og krystallutsmykninger for en slående illusjonseffekt. Den korsettlignende overdelen var strukturert av skimrende krystallbånd plassert over gjennomsiktige paneler, noe som skapte et perfekt kontrollert spill av gjennomsiktighet. Det voluminøse satengskjørtet fløt over i et langt slep som feide over den røde løperen. Kontrasten mellom blondens lette form og satengstoffet ga ensemblet en nesten teatralsk dybde, designet for å bli fotografert fra alle vinkler.

Rett hår og solbrun sminke

Tro mot sitt karakteristiske skjønnhetsantrekk valgte Jennifer Lopez en minimalistisk sminkestil for å la kjolen ta plass. Det karamellbrune håret hennes var rett med en midtskill, mens sminken hennes hadde bronsetoner, røykfylte øyne og en nude-gloss. En enkel diamantring fullførte antrekket. Dette diskrete valget forsterket derimot kjolens effekt.

Et blikk som setter fyr på internett

Bilder av Jennifer Lopez på den røde løperen spredte seg som ild i tørt gress, og mange på nettet hyllet det som et av hennes mest minneverdige moteøyeblikk i år. Ved å kombinere kvinnelig hovedrolleinnehaverinnes eleganse med en medfødt sans for showmanship, bekreftet Jennifer Lopez sin mester i å forvandle hvert opptreden til en ekte motebegivenhet.

Med denne svarte «illusjonskjolen» leverer Jennifer Lopez nok en stilleksjon på den røde løperen i «Office Romance». Hun beviser nok en gang at dristighet og eleganse ikke er uforenlige – og at så snart hun dukker opp, er alle øyne rettet mot henne.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
