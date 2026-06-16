I jeans med lav midje gjenoppliver Kylie Jenner en ikonisk trend fra 2000-tallet.

Kylie Jenner har et talent for å gjenopplive trender. Den amerikanske forretningskvinnen delte en serie bilder med en distinkt 2000-tallsestetikk, der hun bringer tilbake et ikonisk plagg fra det tiåret: lavsittende jeans. En tilbakevending til moteens røtter, perfekt i tråd med den nostalgiske bølgen som for tiden inspirerer både catwalken og sosiale medier.

Det store comebacket til lavsittende jeans

På disse retro-inspirerte bildene, som minner om lederartikler fra tidlig på 2000-tallet, poserer Kylie Jenner i lavsittende jeans kombinert med en enkel svart topp. Omgivelsene – et vindu med utsikt over bygninger i New York City, antikke bøker på gulvet – fremhever denne vintagefølelsen. I et annet bilde presenterer hun trenden i en løsere versjon, med vide, flagrende jeans. To varianter av det samme nøkkelplagget, som har blitt symbolet på gjenoppblomstringen av «Y2K»-garderoben.

Kylie Jenner for sommeren 26 pic.twitter.com/1Wc1p3VQkX — Kjæresten (@cherrymagazinee) 11. juni 2026

Kylie Jenner, trendsetter

Lavsittende jeans er en av de trendene som deler meninger. De har lenge blitt ansett som utdaterte, til og med «tricky», men har sett en betydelig gjenoppblomstring i popularitet de siste sesongene. Mens tilbakekomsten av lavsittende jeans er merkbar overalt, har Kylie Jenner spilt en stor rolle. Hun er jevnlig i forkant av denne 2000-tallsestetikken, som hun innlemmer i sine ulike opptredener. Ved å bruke dette antrekket bekrefter hun sin status som en ekte trendsetter.

Med disse lavt sittende jeansene gir Kylie Jenner nok et nikk til 2000-tallet, og bekrefter at dette tiåret aldri har vært mer av en inspirasjon for dagens mote. Ikke overraskende vil dette garantert inspirere en ny bølge av «Y2K»-stilentusiaster.

