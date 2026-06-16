I jeans med lav midje gjenoppliver Kylie Jenner en ikonisk trend fra 2000-tallet.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner har et talent for å gjenopplive trender. Den amerikanske forretningskvinnen delte en serie bilder med en distinkt 2000-tallsestetikk, der hun bringer tilbake et ikonisk plagg fra det tiåret: lavsittende jeans. En tilbakevending til moteens røtter, perfekt i tråd med den nostalgiske bølgen som for tiden inspirerer både catwalken og sosiale medier.

Det store comebacket til lavsittende jeans

På disse retro-inspirerte bildene, som minner om lederartikler fra tidlig på 2000-tallet, poserer Kylie Jenner i lavsittende jeans kombinert med en enkel svart topp. Omgivelsene – et vindu med utsikt over bygninger i New York City, antikke bøker på gulvet – fremhever denne vintagefølelsen. I et annet bilde presenterer hun trenden i en løsere versjon, med vide, flagrende jeans. To varianter av det samme nøkkelplagget, som har blitt symbolet på gjenoppblomstringen av «Y2K»-garderoben.

Kylie Jenner, trendsetter

Lavsittende jeans er en av de trendene som deler meninger. De har lenge blitt ansett som utdaterte, til og med «tricky», men har sett en betydelig gjenoppblomstring i popularitet de siste sesongene. Mens tilbakekomsten av lavsittende jeans er merkbar overalt, har Kylie Jenner spilt en stor rolle. Hun er jevnlig i forkant av denne 2000-tallsestetikken, som hun innlemmer i sine ulike opptredener. Ved å bruke dette antrekket bekrefter hun sin status som en ekte trendsetter.

Med disse lavt sittende jeansene gir Kylie Jenner nok et nikk til 2000-tallet, og bekrefter at dette tiåret aldri har vært mer av en inspirasjon for dagens mote. Ikke overraskende vil dette garantert inspirere en ny bølge av «Y2K»-stilentusiaster.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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