Selena Gomez deler bilder med mannen sin som vekker reaksjoner

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Selena Gomez koser seg tydeligvis. Hun delte en serie kjærlige bilder på Instagram med ektemannen, produsenten og låtskriveren Benny Blanco. Akkompagnert av en kjærlig melding fikk innlegget raskt reaksjoner fra følgerne hennes, alt fra inderlige uttrykk til mer overfladiske kommentarer.

En hjertevarmende publikasjon

I denne fotokarusellen ser paret ut i oppriktige, hverdagslige øyeblikk: de sitter side om side i en sofa mot et snødekt landskap, deler en selfie foran et speil, eller poserer sammen utendørs. Disse intime og lysende bildene, langt unna den røde løperen, illustrerer deres nære bånd. I bildeteksten inkluderte Selena Gomez en øm beskjed til mannen sin: «Avstand betyr så lite når noen betyr så mye ... Jeg savner deg», skrev hun, med henvisning til separasjonen forårsaket av hennes profesjonelle forpliktelser.

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Blandede reaksjoner

Som det ofte er tilfellet med dette paret, utløste innlegget blandede reaksjoner. Mange internettbrukere roste duoens kjemi og overøste dem med «parmål» og kjærlige meldinger. Andre henga seg imidlertid til mer overfladiske bemerkninger, der de sammenlignet parets utseende. Disse kommentarene ble raskt avvist av parets fans, som minnet alle på at «det viktigste er kjærligheten og forbindelsen som vises av Selena Gomez og Benny Blanco».

Et par med en stor følgerskare

De to artistene har kjent hverandre i omtrent ti år og samarbeidet først musikalsk før de offisielt bekreftet forholdet sent i 2023. De forlovet seg i desember 2024 og giftet seg i september 2025 i en seremoni i California, omgitt av en rekke kjendiser. Selena Gomez har gjentatte ganger beskrevet dette forholdet som det mest fredelige hun noen gang har opplevd, og understreket viktigheten av å være sammen med noen som respekterer henne. Paret deler også jevnlig glimt inn i hverdagen sin.

Med dette innlegget gir Selena Gomez fansen sin ytterligere bevis på kjærligheten hun deler med Benny Blanco. Med ømhet, humor og medvirkning bekrefter paret sin status som en favorittduo for deler av publikum – til det punktet at de forvandler en enkel erklæring på avstand til et ekte øyeblikk av kontakt.