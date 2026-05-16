«Hun ser ut som en goth»: Lady Gagas nyeste antrekk er splittende

Til premieren av hennes nye live-filmede opptreden «MAYHEM Requiem» på The Grove i Los Angeles valgte den amerikanske sangeren, låtskriveren, produsenten og skuespillerinnen Lady Gaga en antrekksstil som blandet flamenco og gotisk estetikk. En opptreden som absolutt ikke gikk ubemerket hen på nettet.

En kjole et sted mellom flamenco og gotisk.

Lady Gaga valgte en rød og svart blondekjole, hvis silhuett direkte fremkaller tradisjonell flamencoantrekk, men omtolket i et tydelig mørkere register. Kontrasten mellom de to nyansene, kombinert med blondens intrikate gjennomsiktighet, satte umiddelbart den dramatiske tonen i utseendet hennes. Den iberiske inspirasjonen strakte seg til tilbehøret hennes, med en svart vifte i hånden, et symbolsk element i flamencokulturen.

Der spansk folkemusikk vanligvis spiller på glansen av sterke farger, lente Lady Gaga seg bevisst mot en «mørk» atmosfære, trofast mot det visuelle universet hun utviklet rundt albumet «MAYHEM».

En skjønnhetsforvandling i perfekt harmoni

Frisyren spilte en avgjørende rolle i helhetsinntrykket. Svart hår, omhyggelig stylet og strukturert på begge sider av ansiktet, dannet et rent geometrisk mønster som minner om tradisjonell flamenco, hvor frisyrer vanligvis er svært strenge. Denne tilnærmingen til hår står i skarp kontrast til de mer «ekstravagante» eksperimentene Lady Gaga har vant publikummet sitt til.

Sminken fulgte den samme logikken med kontrollert intensitet. Den knallrøde leppestiften, valgt for å gjenspeile kjolen, definerte silhuetten samtidig som den samspilte med blondene. Dette bevisste valget forsterket den teatralske dimensjonen i hele antrekket.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Just Jared (@justjared)

En opptreden relatert til «MAYHEM Requiem»

Dette antrekket ble ikke valgt tilfeldig. Lady Gaga gikk på den røde løperen på The Grove for premieren av «MAYHEM Requiem», hennes nye liveopptreden filmet eksklusivt for Apple Music. Denne spesielle begivenheten strømmes på nett og gjenopplev låter fra hennes nyeste album i en unik iscenesettelse, tenkt som en enestående opptreden.

Utseendet som ble brukt på premieren er derfor i samsvar med prosjektets visuelle kontinuitet. Kjolens dramatiske dimensjon, viften, den slående sminken: alle disse elementene utvider den kunstneriske visjonen til «MAYHEM» og forbereder publikum på estetikken i den filmede forestillingen.

En svært blandet mottakelse på Instagram

Det var på sosiale medier at opptredenen virkelig utløste debatten. Under innlegg som viste frem Lady Gagas antrekk, ble kommentarene mangedoblet, noe som avslørte to ganske klare leire.

Blant fansen hennes roste mange nettkommentatorer sangerens scenetilstedeværelse, med reaksjoner som «storslått» eller «for en tilstedeværelse!» For dem fungerer den flamenco-gotiske kombinasjonen som en demonstrasjon av estetisk kraft.

Andre strittet imidlertid imot den «altfor åpenbare» inspirasjonen. Spesielt én kommentar, «Hun ser ut som en goth», krystalliserte noe av kritikken, og noen internettbrukere mente at Lady Gaga avvek fra sin vanlige stil eller vurderte tilnærmingen som «for tunghendt».

Utover personlige preferanser – fordi alle har rett til sin egen smak – er det viktig å huske at verken utseende, kropp eller måte å kle seg på skal brukes som et påskudd for å dømme eller angripe. Kvinner, som alle andre, står fritt til å kle seg som de vil, uten å måtte tilpasse seg forventningene eller standardene som andres blikk pålegger.

Et utseende som er tro moteriktig for sangeren

Fra starten av har Lady Gaga bygget sin moteidentitet på dristige valg som bevisst utfordrer forventningene. Valget av en flamenco-gotisk estetikk som skal ledsage utgivelsen av «MAYHEM Requiem» er i bunn og grunn i samsvar med denne tilnærmingen: en silhuett tenkt som et statement, der visuell effekt prioriteres fremfor å søke konsensus.

Med sin rød-svarte blondekjole og svarte vifte forvandlet Lady Gaga premieren på «MAYHEM Requiem» til et ekte moteøyeblikk, et sted mellom flamenco og gotisk fantasi. De kontrasterende reaksjonene på Instagram bekrefter sangerens unike plass i popkulturen: en artist hvis hver opptreden fortsetter å vekke diskusjon, langt utover bare klær.