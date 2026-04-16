«Hun er skummel»: Farrah Abrahams datter skaper debatt med sitt gotiske utseende

Léa Michel
@sophialabraham / Instagram

Sophia Abraham, datter av Farrah Abraham, en ledende skikkelse innen amerikansk reality-TV, la ut bilder fra skoleballet sitt i 2026 på Instagram. Reaksjonene strømmet raskt inn, både positive og negative.

Et gotisk utseende fra Dolce & Gabbana

Sophia Abraham valgte et helsvart antrekk med en distinkt gotisk estetikk: en kjole i blonder og skinn, tykk eyeliner og en nesten spektakulær hvit foundation – som skapte en slående kontrast til morens antrekk, en tettsittende hvit kjole utsmykket med krystaller og med dyp utringning. Antrekket inkluderte også nettingstrømpebukser og platåsko med leopardmønster. Sophia hadde også full gotisk sminke og bar en blomsterbukett bundet med en stor svart sløyfe.

Moren hennes, Farrah Abraham, organiserte alt: kjoleshopping, skjønnhetsdager, manikyr, sko, en limousin og til og med en luksushotellsuite med to soverom for en overnatting etter skoleballet. På Instagram oppsummerte Farrah opplevelsen: «Turen for å være forelder på Sophias skoleball i 2026 var morsom! Uventet siden hun er hjemmeundervist, og ganske annerledes enn mitt eget skoleball.»

Sophia uttrykte sin takknemlighet mens hun la til et lekent hint. Hun skrev på Instagram: «Jeg er så takknemlig for at mamma gjorde denne skoleballet til en fantastisk opplevelse. Som en som er hjemmeundervist, forventet jeg litt mer enn bare å se på folk med et valgfritt dansegulv.»

En debatt som går langt utover antrekket

Fans av MTV-serien, som så Sophia Abraham vokse opp sammen med moren Farrah Abraham i «16 & Pregnant» og deretter «Teen Mom», uttrykte svært blandede reaksjoner på dette antrekket. En bruker skrev entusiastisk: «Helt nydelig!!! Jeg skulle ønske jeg hadde kledd meg slik til skoleballet!»

Noen kommentarer var imidlertid langt mindre tilgivende. Sophia Abrahams gotiske stil utløste betydelig kritikk på Instagram. Denne typen reaksjon er ikke enestående for familien: Farrah Abraham hadde allerede møtt motreaksjoner da hun lot datteren sin få septumpiercing i en alder av 13 år. Hun svarte den gang: «Jeg foretrekker at det gjøres av en profesjonell, under hygieniske forhold, heller enn at datteren min gjør det i hemmelighet og risikerer en infeksjon.»

Utover kontroversene reiser dette et bredere spørsmål: kvinners kropper og klesvalg bør ikke være et debattemne, hver kvinne står fritt til å kle seg og uttrykke seg som hun vil.

Til syvende og sist, utover de til tider heftige reaksjonene, tjener denne opptredenen som en sterk påminnelse om hvor nøye unge kvinners estetiske valg fortsatt blir gransket, kommentert og bedømt. Ved å omfavne sin gotiske stil fullt ut, engasjerer Sophia Abraham seg i en form for personlig uttrykk som, enten man liker det eller ikke, reflekterer en generasjon som er friere i sin overholdelse av visse koder.

