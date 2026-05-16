«Den vakreste mammaen»: Modell Elsa Hosk viser frem den gravide magen sin i et satengansemble

På Instagram delte den svenske modellen Elsa Hosk en karusell av bilder som umiddelbart gledet følgerne hennes. Kledd i et helhvitt satengantrekk, tonede solbriller og med en semsket veske poserte hun selvsikkert, med babymagen lett synlig mellom panelene på en overdimensjonert skjorte. Opptredenen ble feiret med tusenvis av kommentarer under innlegget.

En satenglook fra topp til tå for en sofistikert graviditetseleganse

For disse nye bildene valgte Elsa Hosk en plettfri buksedress, skreddersydd av en lysende sateng som fanger dagslyset. Skjorten, som er åpen og overdimensjonert, avslører den avrundede magen, mens vide, flagrende bukser forlenger den søyleformede silhuetten. En utpreget minimalistisk tilnærming, der stoffets fylde gjør alt arbeidet.

Som tilbehør valgte Elsa Hosk en taupe semsket veske, som stod i perfekt kontrast til det hvite antrekket hennes. Store, bruntonede sommerfuglsolbriller gir et retro, nesten filmatisk preg. En elegant frisyre og diskré svarte sandaler fullfører antrekket: Elsa Hosk leverer en gravidstil som beviser at eleganse og komfort kan sameksistere perfekt, selv om figuren endrer seg gjennom månedene.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av elsa❤️ (@hoskelsa)

En feiring av graviditeten

Dette innlegget er en del av en strategi modellen har tatt i bruk: å vise frem sin gravide kropp uten å skjule den. 10. april 2026 annonserte Elsa Hosk offisielt sitt andre svangerskap gjennom en serie bilder tatt av Julia Gorbatsjenko. Den gangen fortalte hun følgerne sine at hun hadde «vokst en liten nugget» i seks måneder.

En kunngjøring som først ble sensurert av Instagram – plattformen hadde fjernet det opprinnelige innlegget hennes – før hun reagerte offentlig: «Jeg skulle ønske folk ikke så gravide kvinners mager som noe støtende, men det er der vi er.» Elsa Hosk venter sitt andre barn med forloveden Tom Daly, en britisk forretningsmann som hun allerede deler datteren Tuulikki Joan med. Hun ble født i februar 2021.

En bølge av positive kommentarer

Reaksjonene strømmet inn under innlegget. «Den vakreste mammaen», «Du stråler» : kommentarer fra internettbrukere roste både skjønnheten i utseendet og modellens glød da terminen nærmet seg. Mange fremhevet enkelheten i iscenesettelsen, som sto i skarp kontrast til de ofte mer teatralske konvensjonene i tradisjonelle gravidfotograferinger.

Det mange husker best er hvor konsekvent Elsa Hosks budskap har vært siden kunngjøringen: å ikke skjule noe, å forbli diskret, å feire kroppen slik den er. Denne holdningen samsvarer med andre modeller i hennes generasjon – som Jasmine Tookes, som gikk på catwalken for Victoria's Secret mens hun var gravid i 2025 – og bidrar til å endre representasjonen av morskropper i motebransjen.

Med skimrende sateng, nøye utvalgte tilbehør og den stolt viste babymagen har Elsa Hosk laget et av sine mest populære innlegg for sesongen. Bare uker før ankomsten av sitt andre barn minner den svenske modellen oss, innlegg etter innlegg, om at graviditet ikke er noe å skjule, men en milepæl å feire.