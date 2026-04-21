Midt på en safari nyter Dua Lipa en treningsøkt som ikke går ubemerket hen.

Selv midt i et safarieventyr har sangeren og låtskriveren Dua Lipa tydeligvis ikke gitt opp treningsrutinen sin. Hun delte en bildeserie på Instagram som umiddelbart fanget oppmerksomheten til millioner av følgere.

Safari i Sør-Afrika med forloveden

Karusellen som Dua Lipa la ut på Instagram følger safarituren hennes til Sør-Afrika, som hun tok med forloveden, skuespilleren Callum Turner. Bildene blander ville landskap med mer intime øyeblikk fra turen, og gir et sjeldent glimt inn i hennes daglige liv borte fra scener og studioer.

En sportsselfie som havner i feeden

Midt i karusellen finner man en speilselfie som viser sangeren i et helsvart treningsantrekk: en kort ermeløs topp kombinert med matchende stretchbukser. Bildet genererte raskt en bølge av positive reaksjoner fra fansen hennes, som så det som en refleksjon av hennes vedvarende engasjement for trening, selv mens hun reiste.

Dette er ikke første gang sangeren har delt glimt fra treningsøktene sine på sosiale medier: tilbake i mars 2026 la hun ut en selfie fra et treningsstudio, i anledning av at sangen hennes «Houdini» nådde én milliard strømminger på Spotify.

Ved å blande spektakulære landskap, personlige øyeblikk og en nikk til sporten sin, viser Dua Lipa at hun forblir tro mot livsstilen sin, selv på den andre siden av verden. Denne safarituren illustrerer en balansert side av Dua Lipa, i stand til å kombinere avslapning, kjærlighet og velvære, under fansens årvåkne – og alltid entusiastiske – øyne.