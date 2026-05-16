Som 15-åring fordømte Brooke Shields å ha blitt konfrontert med et «upassende» spørsmål under et intervju.

Under et nylig opptreden på Jesse Tyler Fergusons podkast « Dinner's on Me », gjenopplevde den amerikanske skuespillerinnen og modellen Brooke Shields et intervju som satte et varig preg på henne. I en alder av 15 år, allerede en berømt ung skuespillerinne og modell, ble hun intervjuet av den amerikanske journalisten Barbara Walters. Fire tiår senere beskrev Shields utvekslingen som «vanvittig» og hovedspørsmålet hun ble stilt som «upassende». Dette vitnesbyrdet bidrar til en bredere debatt om hvordan unge kvinner historisk sett har blitt intervjuet i media.

Et spørsmål som aldri burde ha blitt stilt

Brooke Shields har nå perspektivet til å sette navn på det hun opplevde som tenåring. I podkasten minnes hun: «Det var vanvittig at Barbara Walters spurte meg om målene mine» da hun bare var 15. «Men, vel ... hva handlet det om?» legger hun til. Et spørsmål som, satt i sin kontekst, dessverre illustrerer hvordan mediebransjen på 1980-tallet behandlet unge kvinner på vei oppover: gjennom linsen til kroppene deres før linsen til arbeidet deres.

Brooke Shields kvalifiserer imidlertid uttalelsen sin med en viss grad av generøsitet: «Disse kvinnene jobbet i en tid da kvinner ikke hadde makt, og i en mannsdominert verden tenkte de ikke engang på meg.» Denne innsiktsfulle analysen tjener som en påminnelse om hvor mye pionerene innen TV-journalistikk selv måtte kjempe med dypt sexistiske normer for å lykkes i yrket sitt.

Denne uttalelsen er en del av en større debatt.

Brooke Shields' vitnesbyrd kom ikke ut av ingenting. Siden den amerikanske journalisten, TV-programlederen og produsenten Barbara Walters døde i 2022, 93 år gammel, har flere av intervjuene hennes blitt gjenstand for kritisk revurdering. I dokumentaren «Tell Me Everything», som ble utgitt i fjor, erkjente flere av journalistens nære medarbeidere at noen av hennes tilnærminger «ikke har eldes godt», med journalisten Cynthia McFaddens ord.

Et av de mest siterte eksemplene er fortsatt intervjuet med den amerikanske forretningskvinnen Monica Lewinsky, som Barbara Walters spurte om hun ikke følte seg ansvarlig for å ha gjort «noe dårlig for landet» under affæren med Bill Clinton. Denne tilnærmingen anses nå som spesielt hard mot en ung kvinne som allerede er knust av skandalen. «Broke Shields-saken» følger det samme mønsteret: en tid da kvinnelige journalister selv deltok, noen ganger ubevisst, i et system som reduserte gjestene deres til kroppene deres eller deres «ansvar».

Vekten av validering, selv på toppen

Utover det spesifikke minnet fra dette intervjuet, tilbyr Brooke Shields en bredere refleksjon over kvinners søken etter anerkjennelse i offentligheten. Under opptredenene sine på The View, programmet Barbara Walters var programleder for i årevis, forteller skuespillerinnen at hun følte at journalisten selv søkte en form for bekreftelse fra sine medprogramledere. «Plutselig hadde min tilstedeværelse mer verdi i sammenheng med The View enn hun noen gang hadde hatt før», forklarer hun.

Og for å fortsette, mer generelt: «Syklen med kvinner som trenger bekreftelse fra andre i offentligheten stopper aldri, uansett hvem du er.» En observasjon som gir gjenklang, spesielt i en tid der kvinner over 50 snakker ut, er i ferd med å bli et sentralt tema i media – en kamp som Brooke Shields selv har ledet i flere år, særlig gjennom boken sin «Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old» og hårpleiemerket sitt «Commence».

Gjennom dette vitnesbyrdet angriper ikke Brooke Shields et individ, men kaster heller lys over et system. Ved å gjenoppta dette «upassende» spørsmålet som ble stilt for 45 år siden, minner hun oss om hvordan medienes fremstilling av unge kvinner lenge har vært preget av problematiske koder.

