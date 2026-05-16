Skuespillerinnen Emilia Clarke reflekterer over prøvelsen som fikk henne til å tro at «det var slutten» på livet hennes.

Den britiske skuespillerinnen Emilia Clarke snakket følelsesladet om de alvorlige helseproblemene hun møtte på høyden av suksessen i «Game of Thrones». Hun fortalte om de to hjerneblødningene som snudde livet hennes på hodet og nesten satte en stopper for karrieren.

En periode preget av frykt og usikkerhet

Emilia Clarke ble berømt takket være rollen som Daenerys Targaryen i den populære HBO-serien, og møtte en spesielt vanskelig personlig prøvelse mens karrieren hennes var i ferd med å skyte i været. Som gjest på podkasten How To Fail with Elizabeth Day fortalte skuespillerinnen hvordan hun lenge hadde trodd at hun ikke ville overleve etter å ha fått en ny hjerneblødning.

Hun forklarte at denne perioden hadde påvirket hennes forhold til liv og død dypt. Ifølge hennes beretning følte hun at hun hadde «unnsluppet» noe uunngåelig, til det punktet at hun trodde at hun var «ment å dø». Denne tanken hjemsøkte henne daglig under rekonvalesensen.

En plutselig bølge av uro fulgte den første sesongen av «Game of Thrones».

Den første blødningen oppsto kort tid etter at innspillingen av sesong 1 av «Game of Thrones» var avsluttet. Emilia Clarke fortalte om at hun fikk et alvorlig sammenbrudd mens hun trente på et treningsstudio i London. På den tiden sto hun overfor betydelig profesjonelt press så vel som intenst personlig stress.

Skuespillerinnen beskrev en «plutselig og ekstrem smerte», sammenlignbar med «en strikk som knekker i hjernen hennes». Symptomene forverret seg raskt, og hun innså at noe alvorlig var på gang. Etter flere medisinske undersøkelser diagnostiserte legene en hjerneblødning forårsaket av en aneurisme. Til tross for alvoret i situasjonen fortsatte Emilia Clarke å tenke på sin profesjonelle fremtid. Hun var spesielt bekymret for at seriens produsenter ville anse henne som «for skjør» til å fortsette filmingen.

Et ønske om å holde helsetilstanden sin hemmelig

I uttalelsene sine forklarte Emilia Clarke også at hun hadde snakket svært lite om denne prøvelsen med sine profesjonelle. Hun hadde bare informert seriens skapere, David Benioff og D.B. Weiss, samtidig som hun forsøkte å opprettholde et visst nivå av diskresjon angående helsen sin.

Emilia Clarke innrømmet å føle «en slags skam» etter denne medisinske episoden, i frykt for å «bli oppfattet annerledes i en bransje der presset er konstant». Dette ønsket om å tie fikk henne til å fortsette å jobbe til tross for de fysiske og psykiske vanskene knyttet til rekonvalesensen. Noen år senere avslørte Emilia Clarke offentlig at hun hadde fått en ny hjerneblødning som krevde ytterligere kirurgi.

Fra denne prøvelsen til en personlig forpliktelse

Etter at hun ble frisk igjen, bestemte Emilia Clarke seg for å gjøre denne smertefulle opplevelsen om til konkret handling. I 2019 startet hun en organisasjon dedikert til å støtte mennesker i rehabilitering etter en hjerneskade. Organisasjonen fokuserer på temaer som nevrorehabilitering og isolasjonen som pasienter opplever etter nevrologisk traume. Emilia Clarke håper å øke offentlig bevissthet om de ofte usynlige konsekvensene av hjerneskader og forbedre omsorgen som gis til overlevende.

I flere år nå har Emilia Clarke snakket mer åpent om denne perioden i livet sitt. Beretningene hennes fremhever de psykologiske arrene som slike prøvelser kan etterlate, selv etter fysisk bedring.

Ved å fortelle om de to hjerneblødningene hun fikk under innspillingen av «Game of Thrones», gir Emilia Clarke et spesielt sterkt vitnesbyrd om frykt, sårbarhet og bedring. Bak seriens globale suksess gikk skuespillerinnen faktisk gjennom en av de vanskeligste periodene i livet sitt. I dag bruker hun erfaringen sin til å øke bevisstheten og støtte mennesker som står overfor lignende nevrologiske traumer.