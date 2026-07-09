Lindsay Lohan gjenoppliver mikrodress-trenden med et «kontorsirene»-utseende

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen Lindsay Lohan skapte furore i New York i en vintage mikrodress, bestående av en kort jakke og et svart skjørt. Et antrekk som er både retro og ultratrendy, som perfekt legemliggjør «kontorsirenen»-estetikken, veldig moteriktig i 2026.

En vintage mikro-skredder

Til dette opptredenen valgte Lindsay Lohan et antrekk fra en «mikro-skreddersydd» kolleksjon fra midten av 1990-tallet. Hun vakte spesielt oppmerksomhet med sin korte jakke, inspirert av ikoniske tweedjakker. Plagget var laget av myk grønn bomull, med svarte detaljer, strukturerte skuldre og gullknapper. En sann perle fra arkivet, perfekt i tråd med tiden.

Et personlig motepreg

Tro mot sin stilsans tok Lindsay Lohan likevel en liten avvik fra det opprinnelige designet. I stedet for det høye skjørtet som ble sett på catwalken på 1990-tallet, valgte hun et svart skjørt med høy midje. Hun fullførte antrekket med et gullbelte som fanget lyset fra kamerablinkene. En smart nytolkning som subtilt moderniserte dette ikoniske antrekket.

Nøye utvalgt tilbehør

For å fullføre antrekket valgte stylisten hennes elegante tilbehør: en quiltet skinnveske formet som et hjerte, svarte solbriller, gullringer og et par tofargede pumps. Når det gjelder hennes vakre utseende, fremhevet en strålende hudfarge, varm rouge og myke rosa lepper Lindsay Lohans ansiktstrekk, mens det lange, rette, løse blonde håret hennes falt grasiøst nedover ryggen.

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Trenden med «kontorsirener»

Med denne stilen omfavner Lindsay Lohan en av de heteste trendene for øyeblikket: «kontorsiren»-stilen. Inspirert av bildene av et elegant kontor, blander denne estetikken strukturerte plagg, tettsittende jakker og elegant tilbehør for et utseende som er både profesjonelt og selvsikkert.

Med denne vintage mikrodressen gir Lindsay Lohan et elegant og trendy utseende. Ved å gjenopplive dette plagget fra 1990-tallet bekrefter hun sin status som moteikon og sitt talent for å nytolke klassikere. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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