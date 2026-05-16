Denne jakken som Margot Robbie brukte bekrefter tilbakekomsten av «Indie Sleaze»-stilen

Den australske skuespillerinnen og produsenten Margot Robbie har lenge blitt assosiert med «gode basisklær» innen mote. De siste månedene har noe tilsynelatende endret seg i garderoben hennes – og hennes siste opptreden i London var den klareste bekreftelsen på dette.

Offisersjakken med gullfrogging – midtpunktet i antrekket

Det var på London-premieren av stykket «1536» at Margot Robbie offisielt avduket sitt stilistiske skifte. Hun opptrådte i et Alexander McQueen-ensemble, og omfavnet selvsikkert kodene til Indie Sleaze – den «opprørske» estetikken fra 2010-tallet som gjør et triumferende comeback i 2026.

Midtpunktet i antrekket var en kort, strukturert offisersjakke, direkte inspirert av Napoleons uniformer. Den imponerende gullfargede kantingen på brystet og mansjettene ga den en umiddelbart gjenkjennelig karakter – en blanding av militærarv og motemessig frekkhet. Under jakken, en tettsittende svart topp og bumsteren – Alexander McQueens ikoniske lavsittende bukser som subtilt avslører korsryggen.

Hva er Indie Sleaze?

Indie Sleaze refererer til en estetikk som ble født på 2000- og 2010-tallet, drevet av den uavhengige musikkscenen og nattelivet i Brooklyn og Shoreditch: pannelugg, falmet denim, slitt skinn, lagdelte teksturer og en «bakrus»-look uten at det ser ut som om du har prøvd det. Den har gjort et sterkt comeback på Instagram og catwalken siden 2024, og er nå gjengitt i spesifikke plagg – hvorav militærjakken har blitt et av de mest gjenkjennelige markørene.

Offisersjakken, et nøkkelplagg for 2026

Militærjakken oppfyller alle kravene til Indie Sleaze-trenden: et «rebelsk» utseende og den ultrafasjonelle nonchalansen som definerte 2010-tallet. Med et sterkt comeback på Instagram og catwalken, etablerer den seg som sesongens must-have-moteplagg – nytolket for å passe alles stil. I svart eller marineblått med falmede jeans og skinnstøvler, i knallrødt som singer-songwriteren Dua Lipa nylig brukte med enkle denimshorts, eller som Margot Robbie i en skreddersydd versjon med en vri – plagget tilpasser seg alt og alle.

Gullfargede knebels, bumsters og en offisersjakke fra Alexander McQueen – Margot Robbie tok ikke bare en trend i bruk, hun legemliggjorde den. I år, 2026, trenger ikke Indie Sleaze lenger å be om unnskyldning for å eksistere.