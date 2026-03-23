«Livet kan være vakkert uten en mann»: denne sangeren åpner seg om presset rundt ekteskapet

Den amerikanske sangeren, låtskriveren, musikeren og skuespillerinnen Olivia Rodrigo sier åpent at «du kan være lykkelig uten en mann.» Hennes syn på ekteskap og livsplanlegging resonnerer med mange kvinner.

Et perfekt timet svar

I et nylig intervju med britiske Vogue brøt Olivia Rodrigo ut i latter over tanken på at folk allerede snakket med henne om ekteskap, og utbrøt: «Hva er jeg? En barnebrud?» Dette spontane svaret, langt fra en forberedt tale, viser hvor absurd hun synes det er å bli bedt om å projisere seg selv så raskt inn i rollen som kone. Mange unge kvinner kan relatere: knapt voksne blir de allerede utsatt for vedvarende spørsmål om «når» de skal gifte seg.

Et viktig budskap: livet handler ikke bare om en ektemann

Olivia fulgte opp med en mer alvorlig beskjed: hun sa at hun «håpet unge jenter ville forstå at livet kan være fullt av glede uten mann eller barn.» Hun minnet dem på at «lykke kan komme fra vennskap, arbeid, lidenskaper, reiser eller personlig vekst, og ikke bare fra sivilstatus.»

Hun forakter ikke kjærlighet eller familie; tvert imot, hun betror seg til at hun gjerne vil bli mor en dag, men nekter å bli pålagt en tidsramme. Hun skiller tydelig ønsket om morsrollen fra det sosiale presset om å roe seg raskt, noe som gjør diskursen hennes nyansert og betryggende.

Et liv som allerede går veldig fort

Olivia Rodrigo påpeker også at tjueårene hennes er alt annet enn «normale»: hun har jobbet siden barndommen, vokst opp på filmsett og oppnådd tidlig mål som andre bruker år på å nå. Denne akselererte modenheten får henne til å beskytte det hun ennå ikke har opplevd: en enkel ungdomstid, vanlige opplevelser og forhold som tilnærmes seg i hennes eget tempo. Å si at hun er «langt fra ekteskap» er derfor en måte å sette grenser og prioritere seg selv på.

Kommentarene hennes kommer på et tidspunkt hvor mange kvinner stiller spørsmål ved den tradisjonelle tidslinjen «studier – ekteskap – barn». Ved å si at «livet kan være vakkert uten en mann» og at det ikke finnes én enkelt vei, gir Olivia Rodrigo legitimitet til de som verken føler seg klare for eller bekymret for ekteskap i en alder av 20, 25 eller til og med 30.