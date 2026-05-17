I en rød kjole bekrefter Livvy Dunne sin innflytelse utover sport

Den amerikanske influenceren og tidligere kunstneriske gymnasten Olivia Dunne (@livvydunne) ble invitert til det amerikanske programmet «The Tonight Show» og forvandlet en enkel TV-opptreden til et viralt øyeblikk. Kledd i en kirsebærrød minikjole gjenskapte hun det ikoniske løpet fra den amerikanske TV-serien «Baywatch» sammen med Jimmy Fallon, og overgikk dermed programlederen i publikums hjerter.

En rød minikjole skreddersydd for sekvensen

Da hun deltok i Jimmy Fallons show, hadde Olivia Dunne (@livvydunne) på seg en tettsittende kirsebærrød minikjole med firkantet utringning. Silhuetten, designet for å fange rampelyset, ga perfekt mening i sammenheng med det kommende segmentet. Resten av antrekket hennes var bevisst nedtonet: små sølvfargede øredobber, en elegant blond hestehale, minimalistisk sminke i varme toner og et par hvite pumps med spiss tå for å fullføre antrekket. Denne tilnærmingen lot kjolen og den overordnede presentasjonen stå i sentrum.

«Baywatch»-løpet gjenskapt på settet

Høydepunktet ved opptredenen var en svært målrettet referanse. Olivia Dunne og Jimmy Fallon spilte med på den ikoniske «Baywatch»-sprinten, den slowmotion-sprinten som har blitt en ekte visuell kode for popkulturen. Programlederen valgte en komisk versjon, mens Olivia Dunne (@livvydunne) ga sitt fulle løfte og forvandlet TV-nikket til en improvisert motesekvens.

Allusjonen var ikke ubetydelig: opptredenen var en del av konteksten for nyinnspillingen av den amerikanske TV-serien «Baywatch», et prosjekt der Olivia Dunne forventes å dukke opp. Selv om hun ikke hadde på seg den ikoniske røde toppen av badevakten på settet, gjenspeilet minikjolen hennes visuelt det samme fargevalget, i en nøye orkestrert ertestrategi.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av The Tonight Show (@fallontonight)

En sekvens som gikk viralt på bare noen få timer

Videoen av opptredenen, som ble lagt ut på Olivia Dunnes Instagram-konto, fikk raskt engasjement. Da den først ble publisert av Mandatory, hadde klippet 76 200 likerklikk, et tegn på at formelen – statement-antrekk, popkulturreferanse og kjemi med programlederen – fungerte perfekt.

Kommentarene strømmet inn umiddelbart etterpå, alt fra beundring for utseendet til entusiasme for den kommende rollen. Noen internettbrukere roste prestasjonen, andre kommenterte Olivia Dunnes (@livvydunne) holdning, og flere nevnte sitt ønske om å «oppleve omstarten for henne».

En innflytelse som strekker seg utover sport

Olivia Dunne (@livvydunne), opprinnelig kjent for sin gymnastikkkarriere på college, har gradvis etablert seg som en figur i amerikansk popkultur, hvis aktiviteter strekker seg langt utover konkurranser. Dette segmentet med Jimmy Fallon illustrerer den utviklingen hun skaper: en personlighet som er i stand til å bli med i rollebesetningen til en etterlengtet nyinnspilling, holde tritt med et talkshow sent på kvelden og påtvinge sin egen motevisjon underveis.

På bare noen få minutter på settet klarte Olivia Dunne (@livvydunne) å forvandle en rød minikjole til et narrativt verktøy, og dermed hintet om et kommende prosjekt samtidig som det genererte en bølge av reaksjoner på sosiale medier. Segmentet med Jimmy Fallon demonstrerer at den unge kvinnens innflytelse ikke lenger (bare) måles ut fra hennes atletiske prestasjoner, men ut fra hennes evne til å orkestrere kulturelle øyeblikk som publikum forventer, deler og diskuterer.