Som 76-åring skapte skuespillerinnen Meryl Streep furore i Tokyo i en vintage skjørtdress

Mens hun var i Tokyo for å promotere filmen «The Devil Wears Prada 2», bekreftet Meryl Streep nok en gang sin status som et stilikon. Den amerikanske skuespillerinnen skapte furore i en retroinspirert skjørtdress, et symbol på det bemerkelsesverdige comebacket til dette ikoniske plagget.

En bemerkelsesverdig opptreden under filmens verdensturné

Meryl Streep besøkte Tokyo som en del av reklameturneen for filmen «The Devil Wears Prada 2», som forventes på kino i mai 2026. Denne oppfølgeren til kultfilmen som ble utgitt i 2006 markerer skuespillerinnens tilbakekomst i rollen som Miranda Priestly, en karakter som har blitt en referanse i moteverdenen.

Meryl Streep var i følge med flere skuespillere, inkludert den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway, som også var til stede for å presentere dette nye kapittelet, som var svært etterlengtet av fansen. Under denne offentlige opptredenen i den japanske hovedstaden fanget Meryl Streep fotografenes oppmerksomhet med en elegant silhuett inspirert av klassisk haute couture.

En Chanel-skjørtdress inspirert av couture-arven

Til dette arrangementet hadde Meryl Streep på seg en Chanel-skjørtdress fra Métiers d'Art 2026-kolleksjonen designet av Matthieu Blazy. Antrekket var preget av sitt strukturerte snitt og grafiske detaljer, som kombinerte modernitet og vintage-referanser.

Det vermilionfargede antrekket, bestående av en jakke og et midiskjørt, hadde et kontrasterende grafisk trykk med dekorative svarte frynser. Antrekket ble fullført med tofargede slingback-sko, en strukturert veske og overdimensjonerte solbriller – en signaturestetikk for Miranda Priestlys rollefigur i filmen. Dette antrekket er en del av en serie antrekk inspirert av filmens univers, designet for å gjenspeile franchisens motearv.

Skjørtdressen bekrefter sin tilbakekomst til 2026-trendene.

Skjørtdressen, som lenge har vært assosiert med de såkalte profesjonelle silhuettene fra 1980- og 1990-tallet, har sett en gjenoppblomstring av interesse på catwalken og i gatene i flere sesonger nå. Flere motehus har nylig gjenoppdaget dette ikoniske plagget med moderniserte snitt og moderne stoffer.

Meryl Streeps opptreden i Tokyo illustrerer denne stilistiske utviklingen, og blander klassiske referanser med moderne tolkninger. Tilbakekomsten av skjørtdressen er en del av den bredere trenden med «power dressing», som vektlegger strukturerte klær assosiert med selvbekreftelse.

En skuespillerinne uløselig knyttet til moteverdenen

Siden utgivelsen av den første filmen i 2006 har karakteren Miranda Priestly blitt en fremtredende skikkelse i moterelatert populærkultur. Den andre delen gjenforener flere medlemmer av den originale rollebesetningen, inkludert den britisk-amerikanske skuespillerinnen Emily Blunt og den amerikanske skuespilleren Stanley Tucci, og introduserer nye skuespillere.

Spillefilmen er regissert av David Frankel og skrevet av Aline Brosh McKenna. Den internasjonale reklameturneen legger særlig vekt på skuespillernes stilistiske valg, og utvider filmens visuelle identitet og dens innflytelse på motebransjen.

Gjennom sine offentlige opptredener fortsetter Meryl Streep å illustrere hvordan mote kan ledsage ulike generasjoner av skuespillerinner. Valget hennes av en skjørtdress inspirert av couture-arkiver demonstrerer visse plaggs evne til å overskride tiår, samtidig som de beholder sin samtidsrelevans. Denne opptredenen i Tokyo bekrefter også viktigheten av reklameturer som utstillingsvinduer for designere og som rom for stiluttrykk for offentlige personer.