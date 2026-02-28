Serena Williams stråler i en sjelden video med datteren sin, iført en genserkjole.

Serena Williams delte nylig en Instagram-video som viste frem to antrekk og et søtt øyeblikk med sin yngste datter, Adira River (2 år gammel). Med teksten «Elsker denne sesongen med morsrollen og MEG!» hyller innlegget morsrollen og uanstrengt stil.

En elegant beige genserkjole (og mer)

Tennislegenden tar først på seg en sandfarget genserkjole med V-hals, kombinert med langt blondt hår, mørke, røykfargede øyne, dramatiske vipper, skimrende highlighter og tilsynelatende bare lepper. En glitrende klokke, et delikat halskjede og diamantøreringer fullfører dette avslappede og elegante antrekket.

Hun følger opp med en himmelblå crop-topp stylet som en tettsittende skjorte i livet, mørkeblå jeans med høy midje, neonlaksefargede pumps og unisex-smykker inkludert en blå ring, med samme frisyre og sminke for en uanstrengt gatestil.

Nydelig øyeblikk med Adira

Høydepunktet: Adira dukker opp mens hun pusser tennene før Serena ømt tar henne i armene sine og fjerner børsten med et vitende smil. Den enkle og autentiske scenen fanger et hverdagsøyeblikk, langt fra rampelyset og trofeene. Som mor til to døtre med Alexis Ohanian – Olympia og Adira – legemliggjør Serena Williams et gledesfylt og selvsikkert morsrolle, sjelden sett på skjermen. Mellom latter, spontane gester og kjærlige blikk viser hun at utover sportsikonet finnes det en nærværende, mild mor, dypt investert i de små øyeblikkene som skaper gode minner.

Til syvende og sist forener Serena Williams toppidrett, mote og foreldreskap med inspirerende letthet. Denne filmen fanger perfekt hennes vellykkede overgang til et givende liv etter tennis. Hun er fortsatt et absolutt ikon, feiret for sitt autentiske familieliv.