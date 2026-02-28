Search here...

Serena Williams stråler i en sjelden video med datteren sin, iført en genserkjole.

Anaëlle G.
@serenawilliams/Instagram

Serena Williams delte nylig en Instagram-video som viste frem to antrekk og et søtt øyeblikk med sin yngste datter, Adira River (2 år gammel). Med teksten «Elsker denne sesongen med morsrollen og MEG!» hyller innlegget morsrollen og uanstrengt stil.

En elegant beige genserkjole (og mer)

Tennislegenden tar først på seg en sandfarget genserkjole med V-hals, kombinert med langt blondt hår, mørke, røykfargede øyne, dramatiske vipper, skimrende highlighter og tilsynelatende bare lepper. En glitrende klokke, et delikat halskjede og diamantøreringer fullfører dette avslappede og elegante antrekket.

Hun følger opp med en himmelblå crop-topp stylet som en tettsittende skjorte i livet, mørkeblå jeans med høy midje, neonlaksefargede pumps og unisex-smykker inkludert en blå ring, med samme frisyre og sminke for en uanstrengt gatestil.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Serena Williams (@serenawilliams)

Nydelig øyeblikk med Adira

Høydepunktet: Adira dukker opp mens hun pusser tennene før Serena ømt tar henne i armene sine og fjerner børsten med et vitende smil. Den enkle og autentiske scenen fanger et hverdagsøyeblikk, langt fra rampelyset og trofeene. Som mor til to døtre med Alexis Ohanian – Olympia og Adira – legemliggjør Serena Williams et gledesfylt og selvsikkert morsrolle, sjelden sett på skjermen. Mellom latter, spontane gester og kjærlige blikk viser hun at utover sportsikonet finnes det en nærværende, mild mor, dypt investert i de små øyeblikkene som skaper gode minner.

Til syvende og sist forener Serena Williams toppidrett, mote og foreldreskap med inspirerende letthet. Denne filmen fanger perfekt hennes vellykkede overgang til et givende liv etter tennis. Hun er fortsatt et absolutt ikon, feiret for sitt autentiske familieliv.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Med et «naturlig» utseende setter Adriana Lima fyr på sosiale medier
Article suivant
51 år gammel lyser Penélope Cruz opp London i en skulpturell svart kjole

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

51 år gammel lyser Penélope Cruz opp London i en skulpturell svart kjole

Den spanske skuespillerinnen Penélope Cruz, som for tiden promoterer filmen «The Bride!» regissert av Maggie Gyllenhaal, satte fyr...

Med et «naturlig» utseende setter Adriana Lima fyr på sosiale medier

Adriana Lima, brasiliansk modell og kjent Victoria's Secret-ambassadør, har nylig skapt furore med en Instagram-karusell med tittelen «February...

På den røde løperen bryter denne skuespillerinnen reglene med en uformell detalj

På den røde løperen er antrekkene ofte omhyggelig planlagt. Ved César-utdelingen i 2026 valgte den franske skuespillerinnen Leïla...

César-prisene 2026: Isabelle Adjani oppfordrer menn til å «stå opp for kvinner»

Den 26. februar 2026, på Olympia, skapte Isabelle Adjani et av de mest minneverdige øyeblikkene fra den51. César-utdelingen...

Som 38-åring åpner denne skuespillerinnen seg om ammevanskene sine og kampene med å være nybakt mor.

Den amerikanske skuespillerinnen, sangeren, låtskriveren, forfatteren, stylisten og produsenten Hilary Duff snakker åpenhjertig om sine ammeproblemer, et tema...

Denne sangeren blir målrettet mot rasistiske bemerkninger på direktesending, og befinner seg midt i en kontrovers.

Den franske forfatteren og forleggeren Richard Millet forårsaket et oppstyr 23. februar 2026, under CNews-programmet «L'Heure des pros»,...

© 2025 The Body Optimist