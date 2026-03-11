«Den nye Pamela Anderson»: Denne modellen setter sitt preg i rollebesetningen til den neste «Baywatch»

Den amerikanske modellen og TV-personligheten Brooks Nader har sluttet seg til rollebesetningen til nyinnspillingen av «Baywatch». Hun annonserte nyheten på Instagram 9. mars, og bekreftet dermed rollen som fast skuespiller i Fox-produksjonen som er planlagt for 2026/27-sesongen.

Selene, den frittalende rivalen

Brooks Nader skulle spille Selene, kaptein for livvaktene på Zuma Beach, beskrevet som «frittalende» og utmerket i jobben sin, men stadig i konflikt med Hobie Buchannon (Stephen Amell), kapteinen på «Baywatch». Deres allerede eksplosive rivalisering intensiveres når Hobie tar med seg datteren Charlie (Jessica Belkin) på laget sitt, noe som avslører spenninger som går mye dypere enn enkle profesjonelle forskjeller.

En rollebesetning som lover et spektakulært show

Brooks Nader blir med i en allerede imponerende rollebesetning: den amerikanske skuespillerinnen Hassie Harrison (Nat), den amerikanske skuespilleren Thaddeus LaGrone (Brad), skuespillerinnen Jessica Belkin (Charlie), og den amerikanske skuespilleren David Chokachi gjentar sin tilbakevendende rolle som Cody Madison, manager for The Shoreline bar og mentor for de unge badevaktene.

Fans i et vanvidd

Kunngjøringen satte fyr på sosiale medier: «Den nye Pamela Anderson er her!» , «Brooks Nader som Selene er perfekt, hun kommer til å bli fantastisk!» , utbrøt fansen, ivrige etter å se denne motebomben iføre seg det legendariske røde antrekket for adrenalinfylte redningsaksjoner og hete historier i nyinnspillingen av «Baywatch».

Kort sagt, Brooks Nader fremstår som den nye karismatiske figuren i «Baywatch»-nyinnspillingen, og lover å gjenopplive flammen til kultserien fra 90-tallet. Med rollen som en eksplosiv kaptein blir hun allerede sett på som ikonet for denne nye generasjonen badevakter.