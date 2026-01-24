«Det er latterlig»: Denne kunngjøringen om en jentegruppes opptreden skaper kontrovers

Det amerikanske jentebandet Katseye skaper overskrifter etter at nominasjonen og opptredenen deres under Grammy-utdelingen i 2026 ble annonsert. Nyheten utløser en bølge av hard kritikk på sosiale medier.

Et omstridt historisk øyeblikk

Katseye, som ble berømt i 2024 gjennom overlevelsesshowet «The Debut: Dream Academy», ble nylig nominert til en Grammy Award, en bemerkelsesverdig prestasjon for en så ung gruppe. Og nå er en annen nyhet offisielt annonsert: gruppen skal opptre live 1. februar 2026, og blir dermed den første jentegruppen som gjør det siden Destiny's Child for over 20 år siden.

Likevel, langt fra feiringen, utløste kunngjøringen et massivt ramaskrik. På K-pop-forum og Twitter fordømte fans og observatører musikkbransjens opportunistiske avgjørelse. Kommentarer som «Grammy-utdelingen lar omtrent hvem som helst komme på scenen» og «Bransjen presser Katseye for hardt, nei takk» spredte seg, og anklaget det sørkoreanske underholdningsselskapet HYBE for å bruke sin innflytelse til å presse gjennom dette globale prosjektet.

KATSEYE skal opptre på årets #GRAMMYs . Den siste jentegruppen som prydet #GRAMMYs- scenen var Destiny's Child for 24 år siden. pic.twitter.com/vTm1bqXJDR — KATSEYE B✶SE (@KATSEYEBASE) 21. januar 2026

Heftige reaksjoner på sosiale medier

Frustrasjonen er til å ta og føle på:

«Det er latterlig...» : mange peker på manglende ansiennitet i gruppen, som ble dannet for mindre enn to år siden med titler som «Debut», «Touch» og EP-en «SIS» (Soft Is Strong).

«Bransjen prøver virkelig å påtvinge dem», fnyser kritikere, og ser på denne nominasjonen som en aggressiv markedsføringsstrategi snarere enn fortjent anerkjennelse.

Til tross for den relative suksessen – Billboard-lister og en utsolgt turné – sliter Katseye med å vinne over et segment av det vestlige og tradisjonelle K-pop-publikummet, som oppfattes som et «HYBE-produkt» som er for skreddersydd for Amerika. Denne motreaksjonen kommer samtidig som Hybe akselererer sine globale prosjekter, med en andre jentegruppe annonsert for 2026, som gjenbruker tidligere «Dream Academy»-deltakere.

Moralen i historien er at Katseyes opptreden under den 68. Grammy-utdelingen kan bli et vendepunkt: en triumf eller en bekreftelse på kritikernes budskap? Faktum er at Katseye legemliggjør HYBEs ambisjon om å erobre de amerikanske hitlistene, på bekostning av en kontrovers som gir næring til debatt.