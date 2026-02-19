Som 67-åring dukker Madonna opp med partneren sin på bilder som skaper oppstyr.

Madonna fortsetter å trosse konvensjonene ved å dele en serie valentinsdagsbilder sammen med sin 29 år gamle partner, Akeem Morris. Disse bildene satte raskt fyr på sosiale medier og satte fyr på debatter om hennes «provoserende stil» og den 38 år lange aldersforskjellen mellom dem. Langt fra å gjemme seg, omfavner «Material Girl» sin ytringsfrihet fullt ut.

Bilder av elskere

For å feire Valentinsdagen la Madonna ut en karusell av bilder på Instagram der hun poserer i minimalistiske antrekk. Blant dem er en selfie delt med Akeem Morris, hvor stjernen har på seg et korsanheng rundt halsen. Hun veksler mellom en lyserosa body over en beige BH, et svart blondeantrekk, nettingstrømper, strømpebukser og stiletthæler. Tilbehør som store solbriller, en pelsfrakk og blondehansker fullfører disse dristige antrekkene. Bildeteksten? «Thief of Hearts... Will you be my Valentinnnnnnnneeeeee? ♥️», en leken nikk til hennes vedvarende stjernekraft.

Et diskret par, men offentlig siden 2024

Madonna og den tidligere jamaicanske fotballspilleren Akeem Morris har vært sammen siden sommeren 2024, og ble først sett 4. juli. De har siden gjort en rekke offentlige opptredener: hennes 66-årsdag i Italia, Met-gallaen i 2025, moteuken i Paris, en Billie Eilish-konsert og en fotballkamp i London. Julen 2025 og Hanukkah så også ut til å være veldig sammen, og familiebilder ble delt av Akeem Morris. Selv om paret aldri offisielt har kommentert forholdet sitt, står disse offentlige øyeblikkene i skarp kontrast til deres vanlige diskresjon, ytterligere forsterket av intime fotoshoots som den de hadde til jul utkledd som «Secret Santa».

Blandede reaksjoner fra publikum

Disse bildene utløste en blandet reaksjon: beundring for «hennes dristighet», men kritikk av aldersforskjellen. Mange kommentarer fremhevet hvor «virkelig ung» Akeem Morris så ut sammenlignet med henne, noe som ga næring til latterliggjøringen av deres fysiske og generasjonsmessige forskjell – noen omtalte dem til og med som «mor og sønn» mens de skrollet gjennom Instagram-innleggene.

Fans hyller henne som «en tidløs dronning som tøyer grenser», mens andre ser det som «ugrunnløs provokasjon». Som vanlig forvandler Madonna til slutt hver kontrovers til en uttalelse: i en alder der mange trekker seg tilbake, viser hun frem kroppen sin som et manifest av vitalitet og uavhengig kjærlighet.

Gjennom denne Valentinsdag-sesjonen bekrefter Madonna sitt imperium over image og begjær, og bruker berømmelsen sin til å feire en lidenskapelig romanse uten tabuer.