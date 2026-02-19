Search here...

«Det er for rart»: Denne fotoshooten med Zendaya og Robert Pattinson er overraskende

Extrait du film « The Drama »

Zendaya og Robert Pattinson, stjerneduoen fra filmen «The Drama», utløste kontrovers med en ultrakonseptuell fotoseanse for Interview Magazine (mars 2026). Inspirert av den psykologiske thrilleren «What Ever Happened to Baby Jane?» (1962), overrasket dette retro- og klovneaktige bildet – med porselenshvite sminke, utsmurte røde lepper og ville blonde parykker – sosiale medier. Langt fra en typisk reklamekampanje for deres «mørke romantiske komedie», reiser disse bildene flere spørsmål enn de besvarer.

Et dristig og teatralsk konsept

Fotoshooten, som er fotografert av fotograf Nadia Lee Cohen, viser de to skuespillerne i et forfallent, retro hus. På forsiden klamrer Zendaya seg til Robert Pattinsons rygg, med beinet hennes viklet rundt livet hans, og begge stirrer inn i kameraet med et hjemsøkende uttrykk. Robert Pattinson har på seg en elfenbensfarget blondetopp med tynne stropper og oppkneppede brune bukser, mens Zendaya har blondeermer fra Chloé.

Andre bilder viser matchende blå blomstrete kjoler (Robert Pattinson på knærne), to svarte dresser (Zendaya ligger mellom beina), og Robert Pattinson i en drapert Valentino-skjorte med en sigarett i hånden. Hele fotograferingen blander high fashion- og vintage-dresser for en tydelig kjønnsdelt effekt.

Eksplosive reaksjoner på nett

Buzzen var umiddelbar, men negativ for mange: «Det er for rart», «Latterlig», flommet over X (tidligere Twitter) og Instagram. Noen fans var rasende over Robert Pattinsons utseende – «Hvorfor ta på ham kvinneklær?» , «Han ser ikke ut som en seriøs skuespiller» – mens andre så på ham som «Joker og Harley Quinn etter en dansekonsert».

Noen anklager den til og med for å ofre sjel for å holde seg «trendy». Den beundrende minoriteten forsvarer dens kunstneriske dristighet: «Provoserende, slik en psykologisk thriller skal være», «Perfekt for å gå utenfor komfortsonen din.» Følelsen deles på Reddit: noen elsker den «hjemsøkte og unike» atmosfæren, mens andre synes de urovekkende reaksjonene er nettopp den tiltenkte effekten.

Promotere en spenningsfilm

Dette bildet fanger perfekt premisset i «The Drama» (utgitt 3. april 2026), regissert av Kristoffer Borgli: et par på randen av ekteskap hvis uke forvandles til et mareritt, der de svinger fra romantisk komedie til psykologisk angst. Dette markerer det første samarbeidet på skjermen mellom Zendaya og Robert Pattinson, etter «Dune: Part Three» og «The Odyssey» tidligere i år.

I intervjuet synes Zendaya i utgangspunktet han er «mystisk og avslappet», etter råd fra forloveden Tom Holland ( «Han er supermorsom!» ). Robert Pattinson ler: «Hvis jeg ikke snakker mye, synes folk jeg er skremmende, men jeg spiller ikke rollen .» Temaet for innspillingen? «Jeg vet ikke», oppsummerer de leende.

Til syvende og sist er denne fotoshooten splittende, men den har skapt mye oppstyr: oppdrag utført for en film som spiller på ubehag. Zendaya og Robert Pattinson beviser sin dristighet, selv om det betyr å støte folk. Det gjenstår å se om dette «markedsføringsubehaget» vil overføres til kinoer, eller om Hollywood har krysset en for uklar grense mellom kunst og unødvendig ubehag.

