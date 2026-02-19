«Fabelaktig», «Tilbake til 2011»: Margot Robbies kjole får folk til å snu seg

På et nylig arrangement arrangert av Vogue Australia skapte den australske skuespillerinnen og produsenten Margot Robbie furore med et antrekk som direkte fremkaller 2000-tallet. Et motevalg som ble hyllet på sosiale medier som et ekte «tilbakeblikk til 2011».

En klar nikk til 2000-tallet

Margot Robbie, som er vant til stilistiske forandringer på den røde løperen, valgte denne gangen en radikalt annerledes estetikk enn sine nylige opptredener. Skuespillerinnen ble invitert til et arrangement organisert av Vogue Australia, og valgte en kjole fra Alexander McQueen, designet av husets nåværende kreative leder, Seán McGirr.

Plagget, med et gotisk motiv av hvite hodeskaller, gjenoppdager et av det britiske merkets mest gjenkjennelige symboler. Dette valget er ingen tilfeldighet: hodeskallemotivet har vært en integrert del av Alexander McQueens DNA siden tidlig på 2000-tallet. Reaksjonene på sosiale medier var raske. Fra «fabelaktig» til «tilbake til 2011» roste mange brukere denne gjenoppblomstringen av en glamrock-estetikk med et skjær av grunge, som Generasjon Z nå gjenoppdager under navnet «indie sleaze».

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av McQueen (@alexandermcqueen)

Hodeskallemønsteret, signaturen til Alexander McQueen

For å forstå virkningen av dette utseendet, må vi gå tilbake til motivets historie. Hodeskallen ble introdusert tidlig på 2000-tallet av den britiske designeren Lee Alexander McQueen, grunnleggeren av motehuset Alexander McQueen, og ble raskt et emblem. I 2003, under vår-sommerkolleksjonen med tittelen «Irere», inspirert av ideen om skipsforlis, gjorde skjerfet med hodeskaller sin debut.

Den ble raskt et kulttilbehør, tatt i bruk av en rekke internasjonale kjendiser. Denne enkle silkekvadraten ble et motefenomen, båret rundt halsen, knyttet i livet eller festet til en veske. Bildet av Kate Moss assosiert med Alexander McQueens verden bidro i stor grad til å forankre denne estetikken i den kollektive fantasien. I 2004, under den retrospektive «Black»-visningen, dukket den britiske modellen opp i en flagrende kjole utsmykket med hvite skjeletter, og legemliggjorde en rebelsk eleganse som siden har blitt ikonisk. Dette samarbeidet satte et varig preg på historien om mote tidlig på 2000-tallet.

Den sleaze indie-estetikken er tilbake

De siste sesongene har moteinteressen økt kraftig på 2000-tallet. Etter minimalismen på 1990-tallet og Y2K-manien er det nå indie-sleaze-æraen som gjør comeback. Denne trenden, som ble populær på slutten av 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet, blander rockereferanser, dristige silhuetter og en villedende nonchalant holdning.

Ved å velge en kjole med et så symbolsk ladet motiv, retter Margot Robbie seg mot denne nostalgiske trenden. Langt fra å være en enkel retroøvelse, illustrerer antrekket hennes hvordan arkivene til store motehus nå blir gjenoppdaget av deres samtidige kunstneriske ledere. Seán McGirr, som ble utnevnt til leder for kunstnerisk ledelse hos Alexander McQueen i desember 2023, initierer dermed en ny tolkning av merkets arv. Tilbakekomsten av hodeskallemotivet gjenspeiler dette ønsket om å gjenopprette kontakten med de grunnleggende kodene samtidig som de tilpasses dagens sensibiliteter.

En godt forvaltet motestrategi

Margot Robbie er ikke fremmed for å sette et stilig uttrykk. Den australske skuespillerinnen, som jevnlig hylles for sine motevalg, vet hvordan man veksler mellom klassiske silhuetter og dristigere antrekk. Dette utseendet illustrerer en velutviklet strategi: å tilegne seg en sterk referanse samtidig som den er relevant for dagens trender. Suksessen til hodeskallemotivet tidlig på 2000-tallet lå i dets evne til å viske ut linjene mellom luksus og en undergrunnsestetikk.

I dag, i en kontekst der moteverdier arkiveres og tidligere koder nytolkes, gir dette symbolet ekstra sterk gjenklang. Ved å gjenopplive denne arven gir ikke Margot Robbie bare et nostalgisk nikk. Hun deltar i en bredere samtale om trendenes sykliske natur og hvordan moderne ikoner reaktiverer symbolske kulturelle markører.

Når nostalgi blir en kreativ mekanisme

«Tilbake til 2011» som noen nettkommentatorer refererer til, gjenspeiler et bredere fenomen: en fascinasjon for en nyere periode som allerede ble oppfattet som vintage. 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet, lenge latterliggjort for sine overdrivelser, blir nå revurdert med et nytt perspektiv. Ved å bringe et ikonisk Alexander McQueen-motiv tilbake i søkelyset, minner Margot Robbie oss om at mote opererer i sykluser.

Det som virket utdatert i går, kan bli attraktivt igjen i dag, brukt av en ny generasjon eller av innflytelsesrike personer som er i stand til å gi det et nytt liv. Gjennom denne kjolen bekrefter skuespillerinnen sin status som et moteikon som er oppmerksom på kulturelle referanser. Én ting er sikkert: denne nikken til den sleaze indie-æraen har ikke latt noen være likegyldig.

Ved å velge en Alexander McQueen-kreasjon med et ikonisk motiv fra 2000-tallet, kombinerte Margot Robbie hyllest og modernitet på en vellykket måte. Mellom nostalgi og moderne nytolkning illustrerer hennes opptreden i Vogue Australia kraften til arkiver i dagens mote. Det er ytterligere bevis på at visse signaturer, selv flere tiår senere, beholder sin fulle effekt.