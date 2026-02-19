Som 37-åring viser denne sørafrikanske modellen stolt frem figuren sin.

Candice Swanepoel, en sørafrikansk modell og tidligere Victoria's Secret-engel, delte nylig en Instagram-selfie som selvsikkert fremhevet figuren sin.

Et uformelt innlegg som gjorde inntrykk.

På Instagram-kontoen sin @candiceswanepoel delte Candice Swanepoel et enkelt og åpenhjertig øyeblikk. Hun knelte foran et speil og hadde på seg en kort, langermet rosa genser med et flagrende grått plissert skjørt. Antrekket, både mykt og elegant, fremhevet figuren hennes på en naturlig måte. Det blonde håret hennes falt fritt ned over skuldrene, og den bevisst minimalistiske sminken lot den ekte utstrålingen i ansiktet hennes skinne gjennom.

Med telefonen i hånden fanger hun øyeblikket i et lyst interiør, og tilbyr følgerne sine en spontan og strålende selfie, langt unna overdreven kunstighet. Publisert 14. februar 2026, blant en serie varierte bilder, viser dette innlegget et bilde av selvtillit og fysisk ro. Vi skimter tonede magemuskler, men fremfor alt en kvinne som virker komfortabel i sin egen hud. Utover estetikk illustrerer dette innlegget et bredere budskap: budskapet om selvaksept, å jobbe med kroppen sin av kjærlighet snarere enn forpliktelse, og å feire en sterk og selvsikker femininitet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Candice (@candiceswanepoel)

Tro mot sin sportslige rutine

Candice Swanepoel legemliggjør en moderne visjon for velvære: krevende, men likevel jordnær, disiplinert, men likevel respektfull overfor kroppen sin. Pilates, yoga, mobilitet, styrketrening … hun trener omtrent en time hver dag med sin mangeårige trener. Mer enn bare en treningsrutine, det er et ekte jordnæringsritual som gir næring til både kropp og sinn.

Hun er opprinnelig fra Sør-Afrika, men foretrekker også en helhetlig tilnærming: et balansert, næringsrikt kosthold, kollagenrike smoothier, regelmessig hydrering og fremfor alt oppmerksom lytting til kroppens behov. Dette innlegget er en del av en serie delinger som er langt unna overposerte fotoshoots og urealistiske filtre. Her oppdager vi en kvinne i sitt sanne jeg. Det handler ikke om å sammenligne seg med andre eller forfølge et ytre ideal, men om å bevege seg fremover i sitt eget tempo, i henhold til sin egen historie, metabolisme og prioriteringer.

Entusiastiske reaksjoner og motearv

Reaksjonene var umiddelbare: «utrolig figur», «strålende». Candice Swanepoel, en ikonisk modell som ble berømt i 2007, har etablert seg som en ledende skikkelse innen internasjonal mote. Hennes image kombinerer friskhet, naturlighet og atletisk kraft – en blanding som har blitt hennes signatur. Hun er en ettertraktet muse for store motehus, en gjenganger i prestisjefylte kampanjer og på Victoria's Secret-catwalken, og hun legemliggjør moderne femininitet: sterk, selvsikker og selvsikker. Utover rampelyset er karrieren hennes et bevis på utholdenhet og autentisitet.

Gjennom denne spontane selfien bekrefter Candice Swanepoel sin status som et ekte moteikon. Langt unna kunstighet og sofistikert iscenesettelse, fengsler hun med en naturlig eleganse og selvtillit som overskrider flyktige trender. Ved å velge enkelhet minner hun oss om at stil ikke bare ligger i klærne som bæres, men også i holdningen de bæres med. En moteleksjon, absolutt, men fremfor alt, en leksjon i selvsikkerhet og frihet.