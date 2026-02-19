Denne skuespilleren bruker pengene sine til i hemmelighet å betale medisinske regninger til fremmede.

Kunal Nayyar, et kjent ansikt for sitcom-fans, kjent for å spille Rajesh Koothrappali i «The Big Bang Theory», skapte nylig overskrifter av en grunn langt fra settet. Selv om denne kultserien ble avsluttet for flere år siden, fortsetter den britiske skuespilleren å gjøre et varig inntrykk – denne gangen gjennom sine generøse handlinger.

En formue i tjeneste for andre

I glansdagene til «The Big Bang Theory» var Kunal Nayyar en av de best betalte skuespillerne på amerikansk TV, og tjente nesten en million dollar per episode. Nå, 44 år gammel, har han valgt å bruke en del av denne formuen til saker som står hans hjerte nært.

I et intervju med The i Paper avslørte skuespilleren at han bruker en del av inntekten sin på å anonymt hjelpe fremmede på GoFundMe-plattformen. Han surfer på nettstedet om kveldene, velger tilfeldig medisinske kampanjer og betaler diskret regningene til familier i nød. «Penger har gitt meg større frihet, og den største gaven er evnen til å gi tilbake», betrodde han, og la til at disse altruistiske handlingene får ham til å føle seg som «en maskert borgerverner».

En bølge av filantropi som ble både rost og debattert.

Selv om tilståelsen hans er gammel, fikk den først nylig oppmerksomhet på sosiale medier. Noen internettbrukere roste skuespillerens vennlighet og understreket at resultatet – å hjelpe familier i nød – var viktigere enn den resulterende publisiteten.

Andre kritiserte imidlertid den offentlige karakteren av denne avsløringen, og argumenterte for at det å diskutere den brøt med selve prinsippet om anonymitet. Til tross for disse debattene forsvarte mange Kunal Nayyar og påpekte at mottakerne av donasjonene hans forble uvitende om velgjørerens identitet, og at hans tilnærming, langt fra å være prangende, primært var rettet mot å inspirere til andre generøse handlinger.

En bestemt timing

Den plutselige medieoppmerksomheten rundt denne historien falt sammen med publisiteten rundt en annen GoFundMe-kampanje – denne ble lansert for å hjelpe familien til James Van Der Beek, «Dawson's Creek»-skuespilleren som nylig døde av kreft. Ifølge Variety gjenopplivet denne hendelsen interessen for kjendisveldedige initiativer på plattformen, og brakte Kunal Nayyars navn tilbake i rampelyset.

Når ære blir et middel til å gjøre godt

Kunal Nayyars historie er en sterk påminnelse om at berømmelse og rikdom kan brukes som verktøy for solidaritet. Selv om oppriktigheten i handlingene hans fortsatt er splittende, har gesten hans den fordelen at den gir fornyet synlighet til humanitære saker som altfor ofte blir oversett.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kunal Nayyar (@kunalkarmanayyar)

Endelig, i en verden der sosiale medier forsterker alt, inkludert kritikk, beviser den britiske skuespilleren Kunal Nayyar at det fortsatt finnes måter å bruke kjendisstatus til å stille, men konkret, forandre andres liv.