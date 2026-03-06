Elegansen til denne britiske modellen er fengslende i Paris

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Den britiske modellen og skuespillerinnen Rosie Huntington-Whiteley har fengslet Instagram fra den franske hovedstaden. Fotokarusellen hennes, med den enkle teksten «En vakker dag i Paris», viser frem et minimalistisk utseende som har gledet følgerne hennes.

Komplett polotrøye og skinnlook

På flere bilder tatt foran en Haussmann-døråpning har Rosie Huntington-Whiteley på seg en langermet, svart polotrøyegenser gjemt inn i et blyantskjørt som omslutter kurvene hennes som et andre hudlag. Et tynt belte fremhever midjen, mens en slank klokke og en strukturert, svart clutch fullfører dette typiske parisiske antrekket.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Rosie HW (@rosiehw)

Mørke briller og ikonisk bølget blondt hår

Det bølgete blonde håret hennes faller fritt i kaskader og rammer inn et ansikt skjult bak store, svarte solbriller. Dette «mystikket», kombinert med perfeksjonen i skredderen, skaper en magnetisk effekt: uanstrengt eleganse og absolutt eleganse.

Paris som et perfekt bakteppe

De mange bildene, tatt fra samme sted foran denne elegante døren med forgylt jernarbeid, fanger Rosie Huntington-Whiteley fra forskjellige vinkler: profil, trekvartperspektiv og rett inn i kameraet. Det naturlige lyset fremhever det teksturerte læret og den svart-beige kontrasten. Den enkle bildeteksten: «En vakker dag i Paris» – som fikk tusenvis av likerklikk.

Rosie, selve symbolet på britisk-parisisk eleganse

Den britiske modellen og skuespillerinnen, tidligere Victoria's Secret-engel, utmerker seg i denne elegante minimalismen. En tettsittende genser, et blyantskjørt i skinn, overdimensjonerte solbriller: en idiotsikker formel som forener London og Paris. Fansen roser: «Perfekt», «Ren eleganse», «Rosie, dronningen av Paris».

Med sin svarte polotrøye og brune skinnskjørt foran en Haussmann-aktig døråpning fanger Rosie Huntington-Whiteley essensen av parisisk eleganse. Denne Instagram-karusellen, «A Beautiful Day in Paris», er en mesterklasse i minimalistisk eleganse: enkel, skulpturell, uimotståelig.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Denne Formel 1-føreren deler bilder fra bryllupet sitt og rører fansen
Article suivant
Sangerinnen Rosalía kommer med en uventet uttalelse om sin type mann

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sangerinnen Rosalía kommer med en uventet uttalelse om sin type mann

Under et Spotify-intervju i Buenos Aires slapp den spanske sangeren, låtskriveren, musikeren, produsenten og skuespillerinnen Rosalía en bombe...

Denne Formel 1-føreren deler bilder fra bryllupet sitt og rører fansen

Ferrari-stjernen Charles Leclerc har avslørt detaljene bak kulissene om sitt «hemmelige» borgerlige bryllup med Alexandra Saint Mleux, og...

«Jeg føler meg heldig»: Denne toppmodellen deler hverdagen sin som mamma

Den brasilianske supermodellen Gisele Bündchen, som lenge har vært assosiert med catwalken og internasjonale kampanjer, snakker nå om...

Med «diskokrøller» overrasker Jessica Alba i en 1970-tallsinspirert kjole.

Jessica Alba gjør en triumferende comeback til retro-estetikken med en Instagram-"bildedump" som gjenopplevde syttitallet. Langt fra sin vanlige...

«Katter er ikke vennlige dyr»: denne sangerens uttalelser skaper kontrovers

Den amerikanske rapperen Doechii startet nylig et skuddveksling på Threads ved å si rett ut at katter «ikke...

«Storslått»: Nicole Kidman våger å bruke et spektakulært skjørt på den røde løperen

Nicole Kidman lyste opp New York-premieren på «Scarpetta» med et ultra-elegant helsvart antrekk. Den australske skuespillerinnen fengslet alles...