Hvorfor snakker alle om Rama Duwaji, Generasjon Z-stjernen?

Rama Duwaji, født i Houston av syriske foreldre, gjorde seg bemerket ved å bli, bare 28 år gammel, den yngste og første muslimske førstedamen i New York. Hennes ektemann, Zohran Mamdani, som ble valgt til ordfører i november 2025, legemliggjør sammen med henne en ny politisk æra. Rama er en anerkjent illustratør og lidenskapelig aktivist, og fengsler Generasjon Z med sitt slående estetiske, politiske engasjement og utpreget moderne image.

En syrisk-amerikansk kunstner med en bemerkelsesverdig karriere

Rama Duwaji, som er utdannet ved Virginia School of Fine Arts og senere School of Visual Arts i New York, satte raskt sitt preg på kunstverdenen. Hun samarbeidet med prestisjefylte publikasjoner som Vogue US, The Washington Post og The New York Times, og stilte ut på Tate Modern. Illustrasjonene hennes tar direkte for seg kvinners rettigheter, forsvaret av minoriteter og konflikten i Palestina. Hun jobber også med keramikk og animasjon, og leder workshops knyttet til aktivismen sin.

En kjærlighetshistorie født på Hinge, feiret i all enkelhet

Det var i 2021, på datingappen Hinge, at Rama møtte Zohran Mamdani, den gang en demokratisk kongressmedlem fra Queens. Fire år senere giftet de seg i en borgerlig seremoni i rådhuset i New York City. Bilder av dem på New Yorks t-bane, kledd i uformelt tempo, gikk viralt. Seremonien var diskret, i motsetning til forlovelsesfesten som ble holdt i Dubai, der familiene deres var til stede. «Mitt livs kjærlighet, min ubetingede støtte», sa Zohran Mamdani.

Et mote- og skjønnhetsikon elsket av Generasjon Z

Speilselfies, uanstrengte utseender og kraftfulle budskap: Rama Duwaji fengsler publikum på Instagram, hvor hun har samlet over 95 000 følgere. Hun hylles av noen medier som «New Yorks mest stilige førstedame», og hun legemliggjør en sammenkoblet, feministisk og politisk engasjert generasjon som er stolt av sin arv. Hun uttaler seg jevnlig til støtte for den palestinske saken, marginaliserte samfunn og mot systemisk urettferdighet i USA.

Et par som symboliserer en ny politisk generasjon

Rama og Zohran, som bor i Astoria i Queens, representerer en ny bølge av politiske skikkelser: unge, fargede mennesker, progressive, engasjerte og komfortable med sosiale medier. Deres intime, ukonvensjonelle ekteskap har ført til angrep fra den konservative høyresiden, som de har svart på med ro og besluttsomhet. Mens hun publiserer sine aktivistiske illustrasjoner, feirer han sin rolle som partner og alliert. Sammen omdefinerer de maktens regler.

En oppgang som gir gjenklang på global skala

Siden valgseieren til Zohran Mamdani, New Yorks første muslimske ordfører, har Rama Duwaji blitt drevet inn i rampelyset. Da hun ble spurt om sin plutselige synlighet, siterer hun Nina Simone: «En kunstners plikt er å reflektere sin tid.» Fra barndommen i Dubai til ankomsten til Gracie Mansion har hennes inspirerende reise gjort henne til et forbilde for en generasjon av unge, rasialiserte og politisk engasjerte kvinnelige kunstnere.

I krysningspunktet mellom kunst, politikk og popkultur, legemliggjør Rama Duwaji langt mer enn bare en ny mediefigur: hun symboliserer en generasjon som nekter å velge mellom aktivisme og estetikk, intimitet og synlighet. Ved å hevde sin stemme uten å ofre sin kunstneriske sensibilitet, omdefinerer hun rollen som førstedame på sin egen måte, langt unna tradisjonelle normer.