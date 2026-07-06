Rosie Huntington-Whiteley skiller seg absolutt ut i sommerantrekkene sine.

Den britiske modellen og skuespillerinnen Rosie Huntington-Whiteley delte en video som viste frem flere av sommerantrekkene hennes, noe som skapte en rekke entusiastiske reaksjoner.

En serie antrekk av ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley la ut en video på Instagram, laget i samarbeid med merket ViX Paula Hermanny. I videoen viser hun seg i flere todelte antrekk fra merket. Hvert antrekk fremhever hennes naturlige eleganse og stilfølelse, egenskaper som har bidratt til å gjøre henne til en av de mest fulgte skikkelsene innen mote. Med denne nye videoen feirer Rosie Huntington-Whiteley ankomsten av varmere vær gjennom en serie sommerlige antrekk.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Rosie HW (@rosiehw)

Et innlegg som setter fyr på sosiale medier

Videoen fanget raskt oppmerksomheten til internettbrukere. De rosende kommentarene under innlegget hennes vitner om entusiasmen den genererer blant fansen hennes. Mange av dem reagerte i kommentarfeltet og overøste henne med komplimenter. Denne samlingen ble også mye delt på sosiale medier, noe som ytterligere bekreftet den britiske sangerens innflytelse i miljøet hennes.

Rosie Huntington-Whiteley har nok en gang fått oppmerksomhet med denne samlingen av sommerantrekk som er delt på Instagram. Med en blanding av eleganse og en solkysset stemning bekrefter hun sin status som et moteikon og fortsetter å trollbinde følgerne sine med hver opptreden.