Kledd i sukkertøyrosa hyller Reese Witherspoon en kultfigur

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og forretningskvinnen Reese Witherspoon feiret en av de mest ikoniske rollene i karrieren sin. For å markere 25-årsjubileet for filmen «Legally Blonde» dukket hun opp i en sukkersøtrosa kjole, en tydelig nikk til rollefiguren hennes, Elle Woods. Det var en elegant og rørende opptreden på et arrangement der den opprinnelige rollebesetningen ble gjenforent.

En rosa kjole

For denne kvelden valgte Reese Witherspoon en knallrosa satengkjole. Et langt fra tilfeldig fargevalg: rosa er faktisk signaturfargen til Elle Woods, den sprudlende heltinnen hun portretterer på skjermen i «Legally Blonde». Reese Witherspoon fullførte antrekket sitt med en lyserosa satengclutch og pumps. Et antrekk som passet perfekt til karakterens ånd.

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Et arrangement i anledning filmens 25-årsjubileum

Denne opptredenen var en del av «Elle World», en oppslukende opplevelse som ble holdt i New York 20. juni 2026. Arrangementet feiret 25-årsjubileet for kultklassikeren, som ble utgitt i 2001, og annonserte også den kommende spin-off-serien «Elle» som kommer til Prime Video. Den amerikanske skuespillerinnen Lexi Minetree, som gjentar rollen sin i denne forløperen, var også til stede på arrangementet og valgte rosa, en tydelig nikk til filmens univers.

En håndgripelig følelse

Utover utseendet, var det Reese Witherspoons følelser som virkelig resonerte. På scenen brøt hun sammen i gråt mens hun snakket om arven etter karakteren sin. «Å spille denne rollen i 25 år har vært et privilegium for livet», betrodde hun. På Instagram takket hun også fansen sin: «Takk for at dere har elsket filmen vår i 25 år!» Hun hyllet også alle de unge kvinnene som har identifisert seg med Elle Woods gjennom årene.

En gjenforening mellom skuespillerne

Arrangementet samlet også flere medlemmer av den originale rollebesetningen, inkludert den amerikanske skuespillerinnen Jennifer Coolidge, den amerikanske skuespillerinnen, modellen og produsenten Ali Larter, den amerikanske skuespillerinnen Selma Blair og den kanadiske skuespilleren Victor Garber. En varm gjenforening som gledet fansen av sagaen. «Da jeg kom inn og så det øyeblikket, krystalliserte det alt jeg føler for å spille denne karakteren», sa Reese Witherspoon, synlig rørt av denne kollektive feiringen.

Med denne sukkertøyrosa kjolen hyller Reese Witherspoon Elle Woods, en karakter som har blitt et sant ikon. Ved å blande eleganse, nostalgi og ekte følelser, minner hun oss om hvor mye denne rollen har påvirket karrieren hennes – og flere generasjoner av kvinnelige seere. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen, som ivrig venter på den nye serien.