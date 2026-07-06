Natalie Portman dukker opp med rund mage på et tidligere usett bilde

Den israelsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Natalie Portman delte et glimt fra sin nylige bursdagsfeiring med sine Instagram-følgere. Blant minnene som ble fanget, var det spesielt ett bilde som fanget alles oppmerksomhet: et bilde av babymagen hennes, mens hun venter på ankomsten av sitt tredje barn.

En uke med bursdagsfeiringer preget av takknemlighet

Natalie Portman feiret sin 45-årsdag 9. juni 2026. Noen dager senere la hun ut et fotoalbum på Instagram som viste frem høydepunkter fra den spesielle uken. Mens hun bladde gjennom bildene, oppdaget følgerne hennes måltider, kunstverk, landskap og flere øyeblikk tilbrakt i Italia, et land som ser ut til å ha trollbundet Black Swan-stjernen. I bildeteksten uttrykte Natalie Portman sin takknemlighet, og kalte det «den beste bursdagsuken noensinne» og takket sine kjære og Italia for feiringen.

Et diskret bilde viser den runde magen hennes

Blant de mange bildene som ble publisert, fanget ett bilde spesielt oppmerksomheten til internettbrukere. Det viser Natalie Portman iført en New York Knicks-genser, noe som antyder en graviditet som allerede er godt fremme. Denne opptredenen kommer noen måneder etter at hun annonserte sin tredje graviditet. Skuespillerinnen avslørte nyheten i april 2016 og har siden delt noen sjeldne glimt av dette nye kapittelet i livet sitt. Langt fra den røde løperen og mye omtalte opptredener, byr dette bildet på et mer intimt øyeblikk, omgitt av personlige minner.

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Det var på sidene til Harper's Bazaar at Natalie Portman offisielt annonserte graviditeten sin. Hun delte gleden over å ha begitt seg ut på dette nye eventyret med partneren sin, Tanguy Destable. «Tanguy og jeg er overlykkelige. Jeg er rett og slett veldig takknemlig. Jeg vet at det er et sant privilegium og et mirakel», fortalte hun bladet. Natalie Portman, som allerede er mor til to, snakket også om den dyrebare naturen til dette svangerskapet, som hun anser som «sannsynligvis mitt siste».

Et innlegg som rørte fansen hennes

Denne bildeserien utløste raskt en rekke reaksjoner. Mange fans sendte Natalie Portman bursdagsønsker, mens andre var henrykte over å se henne stråle under graviditeten. Vant til å beskytte privatlivet sitt, ga hun følgerne sine et søtt glimt, preget av takknemlighet og glede.

Mens hun delte noen minner fra sin 45-årsdag, avslørte Natalie Portman også et ømt glimt av graviditeten sin. Gjennom dette tidligere usete bildet av babymagen feirer skuespillerinnen en tid hun selv beskriver som «et privilegium», omgitt av sine kjære og fylt med gleden over å snart ønske sitt tredje barn velkommen.