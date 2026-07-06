Som 67-åring overrasker Madonna med en retro-frisyre som vekker reaksjoner fra fansen.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Madonna har avslørt en hårforvandling som tar fansen hennes rett tilbake til 1980-tallet. De gylne krøllene er borte: nå har hun skulderlangt hår stylet i en voluminøs utblåsning. Denne forvandlingen, som ble vist på forsiden av Interview magazine, har utvilsomt skapt en reaksjon.

En veldig 80-talls frisyre

Madonna har en spesielt voluminøs frisyre, strukturert av en løs og luftig oppsatt frisyre, komplementert av en tynn lugg. En utpreget retro og rocka stil, direkte inspirert av hårtrendene fra 1980-tallet. Fokuset her er mer på å forme og legge til volum enn på en strukturell transformasjon av klippen, med et spill av teksturer og visuelle gradienter som fremhever den ønskede «ikoniske» effekten.

Dette frisyrevalget er en del av en svært kontrollert estetikk, tro mot Madonnas univers, som ofte refererer til hennes eget tidlige arbeid. Denne fremtoningen, som er avbildet på forsiden av Interview magazine, er avhengig av en slående presentasjon, der frisyren blir et sentralt element i bildet. Det overdrevne, nesten skulpturelle volumet fremkaller popkulturfrisyrene fra 80-tallet, en periode preget av XXL-utformede hår, bakkammet hår og dristige frisyrer.

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En tilbakekomst til 1980-tallet

Utover hårklippen fremkaller dette nye utseendet en helt spesiell atmosfære. Madonna kombinerte det med lysende sminke: iriserende øyenskygge, subtilt rosenrøde kinn, blanke lepper og lange negler med perlemorskinn. Alle disse detaljene forsterker denne reisen tilbake i tid til tiåret da Madonna-legenden ble født. En nostalgisk reise som vil glede hennes mangeårige fans.

Et magasinomslag

Denne forvandlingen ble avslørt i en serie bilder tatt for Interview magazine. Gjennom fotograferingen endret Madonna antrekk og humør, noe som bekreftet sin status som en ekte «motekameleon». Fra plettfrie dresser til fargerike plagg og dyrebart tilbehør viste hun frem sitt nye utseende i alle dets fasetter, med sin karakteristiske dristighet.

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Madonna blander retro-nikker med dristighet, og leverer en transformasjon som er like spektakulær som den er nostalgisk. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes, som alltid er ivrige etter metamorfosene hennes, og mange av dem roser allerede denne «tilbakekomsten til røttene».