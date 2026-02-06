Denne sangeren blir trakassert og forklarer hvorfor det ble nødvendig å forlate landet sitt.

Heo Gayoon, tidligere medlem av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen 4MINUTE, ga nylig en rørende beretning om årsakene til at hun forlot Sør-Korea, et land som var sentralt i karrieren hennes. Sangerinnen, som ble trakassert, sliter med en spiseforstyrrelse og er dypt rammet av en familietragedie, forklarer hvorfor det å forlate landet ble en overlevelseshandling for henne.

Et andre generasjons idol knust av press

Heo Gayoon debuterte i 2009 som vokalist i 4MINUTE, en av de mest ikoniske jentegruppene i andre generasjon K-pop. I årevis personifiserte hun bildet av det såkalte perfekte idolet: talentfull, smilende og alltid profesjonell foran kameraene. Bortsett fra at bak denne fasaden var virkeligheten mye mørkere.

Under et nylig opptreden på det koreanske programmet «You Quiz on the Block» avslørte hun at hun hadde vært offer for mobbing og involvert i en sak om «skolevold», som hun valgte å tåle i stillhet i stedet for å snakke ut eller forsvare seg. Hun forklarte også at hun led av bulimi: hun spiste til fysisk smerte tvang henne til å stoppe, ute av stand til å innrømme lidelsen sin til de rundt henne.

En uutholdelig sorg og sårende ord

Utover presset fra omgivelsene og spiseforstyrrelsen, måtte Heo Gayoon også takle en familietragedie: den plutselige døden til sin eldre bror. Dette sjokket markerte et vendepunkt i livet hennes. Heo Gayoon betror at etter hans død sa hennes egne foreldre, overveldet av sorg, til henne: «Hvis det ikke var for deg, ville vi også ha blitt med ham.» Knusende ord for en ung kvinne som allerede var skjør, som kastet henne enda dypere ned i skyldfølelse og lidelse. Korea, landet hennes, ble deretter synonymt med akkumulerte sår: mobbing, spiseforstyrrelser, sorg og misforståelser i familien.

Å forlate Korea for å overleve: et nødvendig eksil

Stilt overfor denne opphopningen av smerte tok Heo Gayoon endelig et radikalt valg: å dra. Hun bestemte seg for å bosette seg på Bali i Indonesia, hvor hun har bodd i omtrent tre år. Der fant hun et mer fredelig miljø, langt fra rampelyset, bransjens forventninger og minnene som hjemsøkte henne. For å gjøre denne avreisen mulig solgte hun til og med leiligheten sin i Seongsu-dong i Seoul, samt bilen sin, og brøt dermed symbolsk de materielle båndene med sitt tidligere liv. Dette var ikke en flukt for komfort, men en beslutning for emosjonell overlevelse: Bali ble et rom for henne å gjenoppbygge, puste og omdefinere seg selv utenfor «idol»-merkelappen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 허가윤 HeoGayoon (@gayoon_heo)

Fra K-popstjerne til kvinne på jakt etter fred

Siden 4MINUTE ble oppløst i 2016, har Heo Gayoon gradvis vendt seg til skuespill og et mer privatliv. I 2024 fanget hun nok en gang publikums oppmerksomhet ved å dele livet sitt på Bali gjennom nettinnhold, og avsløre en enklere, mer naturlig kvinne som søker indre fred snarere enn berømmelse. Historien hennes kaster lys over den skjulte siden av K-pop:

Ekstremt press på kropp og image.

Skandaler og rykter om «skolevold» som ødelegger omdømme.

Den pålagte tausheten rundt psykiske og spiseforstyrrelser.

Ved å fortelle historien sin gir Heo Gayoon et menneskelig ansikt til disse ofte usynlige lidelsene, og minner oss om at bak ethvert idol skjuler det seg en person som kan være på randen av å bryte sammen.

Heo Gayoons historie handler ikke bare om en sanger som forlot landet sitt, men om en kvinne som måtte flykte fra et giftig miljø for å overleve. Ved å snakke åpent om bulimien sin, trakasseringen hun utholdt og smerten ved å miste broren sin, bryter hun et tabu som fortsatt hersker i den koreanske musikkbransjen og oppfordrer andre artister – og fans – til å ta sin mentale helse på alvor.