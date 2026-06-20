«Hun ser ut som en klovn»: Doja Cats sminke vekker blandede reaksjoner

Den amerikanske rapperen Doja Cat har aldri likt å følge publikum, og det beviste hun igjen. På en nylig konsert i Paris hadde hun sminke som umiddelbart utløste reaksjoner. Utseendet hennes delte meninger, alt fra beundring til forvirring: mens mange så det som «kunstnerisk vågalt», utbrøt andre: «Hun ser ut som en klovn!»

Sminke som trosser reglene

Doja Cat har tatt en helt annen tilnærming enn den polerte estetikken til popstjerner. Kjernen i antrekket hennes er en bevisst dristig rød leppe. Dette ble supplert av XXL-vipper, skarp eyeliner, ultratynne øyenbryn og en mettet rosa rouge påført i brede, sirkulære strøk på kinnbeina.

Doja Cat omfavner denne estetikken fullt ut. I et nylig intervju med ELLE UK innrømmet hun sin forkjærlighet for tegneserieaktige lepper og dristig leppestift. Hun nevnte Amanda Lepore, en ikonisk transpersonfigur i New Yorks natteliv og en muse innen performancekunst, som en av sine inspirasjoner. Hennes parisiske sminke fremstår dermed som en hyllest til ikonene som har gjort metamorfose og overflod til et distinkt kunstnerisk språk.

Blandede reaksjoner

Meningene var delte på sosiale medier. På den ene siden roste fansen «en dristig og kreativ tilnærming». På den andre siden vurderte noen internettbrukere, forvirret av den «utsmurte» leppestiften, resultatet som «for overdrevent» og så det først og fremst som «klovnesminke». Det er verdt å huske at vi ikke dømmer en kvinnes kropp eller utseende – eller noens – og at det å være en offentlig person ikke åpner døren for å dømme noens utseende: alle står fritt til å kle seg og bruke sminke som de vil.

Med denne sminken bekrefter Doja Cat sin status som en unnvikende kunstner som foretrekker å stille spørsmål ved konvensjoner fremfor å følge dem. Én ting er sikkert: hennes parisiske utseende har nok en gang skapt mye blest. Et bevis på at ansiktet for Doja Cat først og fremst er en lekeplass og et uttrykksmiddel.

