Gisele Bündchen ser fantastisk ut i en skulpturell jakke med et spektakulært design.

Den brasilianske supermodellen Gisele Bündchen gjør et spesielt spektakulært moteopptreden. Hun poserer i en skulpturell jakke med et arkitektonisk design, som står i sentrum for hennes siste fotoshoot.

Et slående nytt moteutseende

Gisele Bündchen, en av sin generasjons mest ikoniske modeller, låner nok en gang ut imaget sitt til en «ambisiøs» motefotografering. Fotoserien markerer en symbolsk milepæl i hennes lange modellkarriere. Fotograferingens kunstneriske retning tolker ideen om power dressing – måten å kle seg på for å hevde sin autoritet – på nytt med en utpreget moderne tilnærming, der den skreddersydde jakken blir et ekte designobjekt.

En skulpturell jakke fra Michael Kors Collection

Et av plaggene som skiller seg ut i serien er en marineblå jakke fra Michael Kors-kolleksjonen. Langt fra den klassiske blazeren, presser dette designet det tradisjonelle snittet til en virkelig skulpturell dimensjon. Plagget kjennetegnes av sine strukturerte slag og, fremfor alt, av skuldrene utsmykket med arkitektoniske utsmykninger som faller nedover armene. Gisele Bündchen bærer jakken tettsittende, noe som fremhever skreddersøm og designerens strenge linjer.

Det mest slående elementet ved denne jakken er fortsatt skulderutsmykningen, noe som gjør den til en hybridkreasjon, et sted mellom klær og skulptur. Ved å fokusere på et slikt plagg etablerer fotoshooten en kunstnerisk retning som blander en hyllest til klassisk skreddersøm med en resolutt moderne stil, i tråd med de store motekampanjene på 1990-tallet.

En annen silhuett med en Hodakova-trenchcoat

I et annet bilde fra serien gjenoppdager Gisele Bündchen et annet tidløst plagg: trenchcoaten. Modellen, i en dyp marineblå farge, er fra det fremadstormende merket Hodakova. Den er kuttet i en distinkt 1990-tallsstil, bæres åpen og avslører et forkle som holdes på plass av et bredt svart skinnbelte, og hvite boksershorts fra samme kolleksjon. Et par spisse svarte skinnpumps fullfører dette nesten monokromatiske anseelsen, som illustrerer en annerledes, mer dekonstruert vri på moderne skreddersøm.

Et naturlig og solrikt skjønnhetsutseende

Fra et skjønnhetsperspektiv valgte den kunstneriske retningen for fotograferingen et utpreget naturlig utseende. Gisele Bündchen hadde sine gyllenbrune bølger samlet i en elegant, wet-look-knute, som fullstendig innrammet ansiktet hennes. Hennes strålende, gyldne hudfarge fremhevet hennes naturlige fregner. Det overordnede utseendet, som minnet om en stranddag, balanserte perfekt den arkitektoniske stilen til antrekkene hun hadde på seg.

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En gradvis tilbakevending til modellering

Denne opptredenen markerer Gisele Bündchens gradvise tilbakekomst til moteverdenen. Den brasilianske supermodellen har riktignok roet ned aktiviteten sin de siste årene, spesielt siden hun ble mor igjen i februar 2025. Hun er nå mor til tre barn: Benjamin (16), Vivian (13) og en ett år gammel sønn. Hun balanserer dette svært travle familielivet med noen nøye utvalgte opptredener i modellverdenen.

Med denne siste moteopptredenen bekrefter Gisele Bündchen sin status som en viktig figur på den internasjonale scenen. Med den skulpturelle jakken fra Michael Kors Collection med strukturerte skuldre, den gjenskapte Hodakova-trenchcoaten og et strålende skjønnhetsutseende beviser hun at hennes moteaura forblir uforminsket.