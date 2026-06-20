Som 40-åring velger modellen Irina Shayk en minimalistisk silhuett

Den russiske modellen Irina Shayk fortsetter å sette sitt preg med stilen sin. Hun delte en serie minimalistiske bilder i redaksjonell stil på Instagram, der ett plagg spesielt skiller seg ut: et par skinnbukser. Dette innlegget bekrefter nok en gang hennes upåklagelige motesans.

Skinnbukser med «trompe-l'oeil»-detalj

Kjernen i dette antrekket: vide, avslappede svarte skinnbukser som bæres lavt på hoftene. Deres særegne trekk ligger i en trompe-l'œil-effekt i midjen. Overdelen etterligner linningen på mørkegrå denimjeans, komplett med beltehemper og sølvmetalliske detaljer, før den går over i et mykt, flytende matt skinn. Denne detaljen, som blander denim og skinn, er nok til å gjøre dette plagget til antrekkets høydepunkt.

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En minimalistisk og redaksjonell estetikk

Irina Shayk, fotografert på en leilighetsbalkong, lent mot en hvit vegg, valgte en minimalistisk setting, verdig en moteartikkel. Hennes lange brune hår, stylet med en midtskill, og fraværet av enhver form for kunstig tilbehør forsterker dette inntrykket av kontrollert enkelhet.

Tro mot «less is more»-etosen lar hun plagget tale for seg selv, og skaper en atmosfære som er både rå og sofistikert. Denne publikasjonen bekrefter Irina Shayks status i moteverdenen. Hun har gjennom årene etablert seg som et stilikon som muse for en rekke merker og en gjenganger på de største catwalken. Antrekket hennes fortsetter å inspirere og fengsle med hvert opptreden.

Med disse skinnbuksene med trompe-l'œil-detaljer og minimalistisk presentasjon, leverer Irina Shayk nok en demonstrasjon av stil. Ved å fokusere på et enkelt statement-plagg og en ren estetikk, beviser hun at enkelhet kan være «den mest effektive formen for dristighet» innen mote.