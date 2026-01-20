Uma Thurman og Ethan Hawkes barn påtvinger stilen sin på moteuken

På moteuken i Milano høst/vinter 2026–2027 fanget Maya Hawke og broren Levon Hawke oppmerksomheten til fotografer på første rad under Prada-visningen med sin selvsikre stil og slående tilstedeværelse. Deres holdning og personlige estetikk vekket interessen til motemedier og moteuke-entusiaster.

Maya Hawke, et utseende inspirert av hennes inspirasjoner

Maya Hawke, 27, fortsetter skuespillerkarrieren og etablerer seg også som et stilikon. Datter av den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og modellen Uma Thurman og den amerikanske skuespilleren, forfatteren, regissøren og manusforfatteren Ethan Hawke, hun er kjent for sin film- og TV-karriere, særlig for rollen i serien «Stranger Things».

I Milano valgte hun et antrekk som kombinerte modernitet og subtil eleganse: marineblå, skreddersydde shorts kombinert med en topp som sannsynligvis var av ull, en knelang grå kåpe, komplett med knehøye sokker og loafers. Et selvsikkert utseende som skapte en sofistikert silhuett.

Levon Hawke, mellom streetwear og selvsikker stil

Broren hennes, 24 år gamle Levon Hawke, fullførte duoen med et like elegant antrekk. Han hadde på seg en brun skinnjakke over en turkis genser, noe som skapte en kontrast mellom et klassisk utseende og et snev av modernitet. I likhet med søsteren sin er Levon skuespiller og modell, og hans tilstedeværelse på første rad fremhever en ny generasjon innflytelsesrike skikkelser innen mote, som er i stand til å gjøre seg bemerket både gjennom sine stilvalg og sin tilstedeværelse på internasjonale arrangementer.

En bemerkelsesverdig tilstedeværelse på første rad

Søsknene ble fotografert sammen – noe bildene Maya Hawke delte på Instagram viser – og projiserte et selvsikkert og sammensveiset image foran kameraene. Stilen deres gjenspeiler ikke bare Hollywood-arven deres; den hevder også en distinkt identitet, formet av dristige motevalg og en slående tilstedeværelse på catwalken og i midtgangene på moteshow, hvor de hver især fremhever sin signaturstil med naturlighet og eleganse.

Deres tilstedeværelse på moteuken i Milano (16.–20. januar 2026) er en del av en bredere trend: mange kjendisbarn gjør seg nå bemerket i moteverdenen, mellom offentlige opptredener og profesjonelt engasjement.