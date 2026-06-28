Olivia Wilde gjenoppliver trenden med «viktoriansk»-inspirerte kjoler

Den irsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Olivia Wilde viste nok en gang sin teft for den røde løperen. Hun gjorde et plask på premieren av filmen «The Invite», iført en viktoriansk-inspirert Saint Laurent-kjole som perfekt legemliggjør en av de store motetrendene for tiden.

En svært etterlengtet opptreden på DGA-teateret

Olivia Wilde hadde en av sine mest minneverdige opptredener i år på DGA Theater i Los Angeles. Hun var der for å presentere sin nye spillefilm, «The Invite», som hun er medforfatter av, regissør og spiller i. På den røde løperen poserte hun sammen med sine medstjerner: den amerikanske skuespilleren Seth Rogen, den spanske skuespillerinnen Penélope Cruz og den amerikanske skuespilleren Edward Norton. Denne kollektive tilstedeværelsen bidro til å forvandle visningen til en sann begivenhet, som tiltrakk seg oppmerksomhet fra både fotografer og fans.

En Saint Laurent-kjole med viktoriansk karakter

Det sentrale elementet i denne opptredenen er utvilsomt kjolen hennes, designet av Saint Laurent. Det helt svarte plagget spiller på spesielt slående estetiske referanser: voluminøse, puffermer, et flerlagsskjørt, en dyp V-hals og en midje fremhevet av en dramatisk utskjæring. Silhuetten fremkaller direkte kodene til kjoler fra viktoriansk tid, tradisjonelt preget av arkitektonisk konstruksjon og volum ved skuldrene. Denne stilistiske tilnærmingen gjenspeiler det franske motehusets forpliktelse til sterke plagg, som er i stand til å formidle en ekte visuell fortelling bare gjennom sin konstruksjon.

Karla Welch, mangeårig stilpartner

Denne opptredenen ble orkestrert av stylisten Karla Welch, en mangeårig samarbeidspartner av Olivia Wilde. Den anerkjente stylisten, som også jobber med en rekke andre Hollywood-skuespillerinner, inkludert Tracee Ellis Ross og Sarah Paulson, er kjent for sin avvisning av konvensjonelle silhuetter. Hennes signaturstil, både arkitektonisk og feministisk, er tydelig tydelig i valget av denne Saint Laurent-kjolen – som blander historiske referanser med et utpreget moderne snitt. Denne tilnærmingen bekrefter kvaliteten på samarbeidet mellom de to kvinnene, som allerede har resultert i flere av Olivia Wildes mest minneverdige opptredener de siste årene.

Smaragdsmykker for å fullføre antrekket

For å komplementere denne spektakulære kjolen valgte Olivia Wilde spesielt dyrebare smykker. Hun hadde på seg et sett fra Hanut Singh, en indisk designer kjent for sine ornamentale stykker inspirert av art deco og orientalske stiler. Dette inkluderte dinglende øredobber utsmykket med blendende smaragder, samt en matchende ring også besatt med den samme edelstenen. Smaragdenes dype grønnfarge ga en slående kontrast til kjolens svarte farge, i et nøye gjennomtenkt fargespill. Denne tilnærmingen demonstrerer oppmerksomheten som er viet til hver eneste detalj i silhuetten, perfekt i tråd med den ønskede seremonielle atmosfæren.

En elegant oppsett som lar kjolen tale for seg selv

Når det gjelder frisyren, valgte Olivia Wilde en diskré eleganse. Hun hadde en elegant, omhyggelig strukturert chignon som fullstendig innrammet ansiktet hennes. Denne frisyren, både stilig og praktisk, lot kjolen og smykkene hennes ta plass i sentrum. Denne tilnærmingen er i tråd med et sentralt prinsipp for opptredener på den røde løperen: når antrekket er slående, bør frisyren utfylle det uten å overskygge det. Den elegante chignonen, nå en fast del av moderne Hollywood-opptredener, spiller også på historiske referanser som gjenspeiler kjolens viktorianske inspirasjon.

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En avgjort aktuell motetrend

Med denne opptredenen omfavner Olivia Wilde fullt ut en av tidens store motetrender: tilbakekomsten av historiske, og spesielt viktorianske, inspirasjoner til moderne silhuetter. Høye krager, voluminøse ermer, svart blonder, arkitektoniske silhuetter: alle elementer som karakteriserte kjoler fra 1800-tallet, og som designere nå tolker på nytt.

Med sin viktoriansk-inspirerte Saint Laurent-kjole, smaragdsmykker og elegante chignon gjorde Olivia Wilde en virkelig slående opptreden på DGA Theater. Utover antrekket var det et komplett kunstnerisk prosjekt og en rørende hyllest til den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Diane Keaton som Olivia Wilde delte med fansen sin. Det er en demonstrasjon av at, i filmverdenen så vel som i moteverdenen, overskrider noen opptredener på den røde løperen rene "stilistiske oppvisninger" og blir ekte personlige fortellinger.