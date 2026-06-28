Will Smith deler et sjeldent øyeblikk med Jada Pinkett Smith og datteren deres Willow

Familien Smith gjorde en sjelden offentlig opptreden i Paris. Will Smith, Jada Pinkett Smith og datteren deres Willow gjenforenes i den franske hovedstaden for å støtte en av sine egne på et motearrangement.

En svært merkbar opptreden i Paris

Det var under moteuken i Paris at Will Smith og familien hans skapte furore. Den amerikanske skuespilleren reiste til den franske hovedstaden i følge med Jada Pinkett Smith, moren til de yngste barna, og datteren deres Willow. Deres tilstedeværelse var desto mer bemerkelsesverdig gitt Smith-familiens sjeldne offentlige opptredener. Som med alle medieopptredener fra familien, var fotografer ute i full styrke for å forevige denne uvanlige familieutflukten.

En spesifikk grunn til denne samlingen

Utover deres blotte tilstedeværelse i Paris, tjente denne kollektive opptredenen til Smith-paret et helt spesifikt formål. Will, Jada og Willow hadde kommet for å støtte Jaden Smith, sønn av det berømte amerikanske paret, i anledning hans første store offentlige opptreden som kreativ leder for herreklær hos Christian Louboutin. En betydelig utnevnelse i den unge mannens karriere, som markerer en viktig milepæl i hans reise innen motebransjen. Jaden Smith, som forfølger en karriere innen musikk, film og nå mote, legemliggjør fullt ut denne nye generasjonen av multitalentfulle designere.

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En storfamilie på den røde løperen

Ved denne anledningen kom støtten til Jaden Smith ikke bare fra foreldrene hans og søsteren Willow. Den unge mannen kunne også regne med tilstedeværelsen av sin mormor, Adrienne Banfield-Norris, samt sin halvbror Trey, Will Smiths eldste sønn fra et tidligere ekteskap. Denne støtten som går over flere generasjoner illustrerer det sterke familiebåndet Smiths viser, som aldri går glipp av hverandres store profesjonelle begivenheter.

Deres siste gruppeopptreden var i 2024

For å sette pris på den eksepsjonelle naturen til denne kollektive opptredenen, er det verdt å huske at Smith-familiens siste fulle offentlige opptreden var i mai 2024, i forbindelse med utgivelsen av filmen «Bad Boys: Ride or Die». Dessuten er Will Smith og Jada Pinkett Smith et av de mest profilerte parene i den amerikanske underholdningsbransjen. De har vært gift siden 1997 og har bygget en familie gjennom årene, samtidig som de har fulgt sine egne suksessrike karrierer.

Det var i 2023 at parets personlige historie tok en stor vending i media. Under et mye omtalt intervju avslørte Jada Pinkett Smith at paret offisielt hadde gått fra hverandre siden 2016, selv om de ikke var lovlig skilt. Begge kjendisene har gjentatte ganger understreket sitt ønske om å opprettholde familieenheten rundt sine to barn, til tross for utviklingen av deres personlige forhold.

Med sin parisiske opptreden sammen med Jada Pinkett Smith, Willow og resten av familien leverte Will Smith et av årets mest slående familiebilder. Utover den rene «motebegivenheten» illustrerer denne kollektive tilstedeværelsen samholdet i en familie som, til tross for personlige endringer, forblir synlig samlet rundt barna sine.