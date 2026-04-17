Sandra Bullock gjør en merkbar entré på Instagram med sin første video

Den tysk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Sandra Bullock har nettopp gjort et spektakulært inntog på sosiale medier. Hun valgte Instagram for sin store debut, og videoen hennes har allerede vunnet over både fansen og kjendiskollegaene hennes.

En video som blander humor og nostalgi

I sitt første innlegg blendet Sandra Bullock lekent en margarita, mens hun pekte på blenderen som om hun kontrollerte den magisk. Bildeteksten lød: «Midnight somewhere…», en leken nikk til kultklassikeren hennes «Practical Magic», utgitt i 1998, der hun spilte sammen med den australsk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Nicole Kidman. Denne lille beskjeden er ingen tilfeldighet: de to skuespillerinnene bekreftet nylig at de kommer tilbake i filmens oppfølger, som etter planen har premiere 11. september.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Sandra Bullock (@sandrabullock)

En stjerne tatt imot med åpne armer av Hollywood

Denne ankomsten på Instagram satte raskt internett i fyr og flamme. Nicole Kidman var blant de første som hilste på kollegaen sin og lovet å dele «margaritas» med henne «når som helst». Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Jennifer Aniston, den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og forretningskvinnen Reese Witherspoon, og den amerikanske skuespillerinnen Sarah Paulson reagerte også entusiastisk, og la alle ut kjærlige meldinger for å feire vennens ankomst på plattformen.

Sandra Bullock ser ut til å nærme seg denne nye digitale fasen med letthet og humor. Etter flere tiår i søkelyset begir hun seg inn i sosiale mediers verden med det som ser ut til å være hennes karakteristiske autentisitet. Hennes første innlegg blander filmisk nostalgi med smittende god humor og setter tonen: en varm og strålende tilstedeværelse som lover å glede hennes voksende fellesskap.