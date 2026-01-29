Search here...

Dakota Johnson gjør et statement på moteuken i Paris i et «bukseløst» antrekk

Extrait du film « Splitsville »

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og modellen Dakota Johnson gjenoppfant 1970-tallets bohemske maksimalisme ved å gå uten bukse på Valentino Haute Couture vår/sommer 2026-visningen i Paris. Sammen med Lily Allen poserte hun i en fjærjakke og gjennomsiktige strømpebukser, og hun fikk folk til å snu seg overalt.

En flamboyant hyllest

For dette første posthume showet av grunnlegger Valentino Garavani valgte Dakota 28. januar en leopardprintbluse med en flørtende sløyfe og en metallisk brun jakke med polstrede skuldre og en tykk fjærkant. Uten bukser valgte hun korte svarte og kremfargede blondeshorts med gjennomsiktige rustfargede blondetights.

Ikoniske detaljer med en Y2K-vri

«Materialists»-skuespillerinnen gjenopplivet Valentinos signaturstil: svarte skinnsko med rockstud-motiv, en bestselger på catwalken for 2026 inspirert av «Devil Wears Prada 2». Med elegant hår og pannelugg, ferskenfarget sminke på kinnene, leppene og øyelokkene, og taupe cat-eye-solbriller plassert på taket, balanserte hun dristighet og raffinement perfekt. En glitrende limegrønn lommebok ga det siste fargeinnslaget.

Maksimalisme hevdet i lysenes by

Denne «bukseløse» stilen legemliggjør Dakotas maksimalistiske eklektisisme: overdimensjonerte volum, fjær, dyreprint og nude høye ben. Den hyller Valentinos arv – flørtende, rocka, luksuriøst – og beviser at Paris fortsatt er den ultimate lekeplassen for uredde fashionistaer.

Dakota Johnson forvandler dermed moteuken til et personlig manifest: å våge å gå uten bukse, bruke fjær og omfavne år 2000 hos Valentino. Hennes «forsterkede bohemske» stil hedrer en avdød kjempe samtidig som hun dikterer kodene for 2026, der dristighet rimer på tidløs eleganse.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
