På BAFTA-utdelingen i 2026 fascinerte denne skuespillerinnens klesdrakt internettbrukere

På den røde løperen under BAFTA-utdelingen i 2026 var det spesielt én figur som fanget blikket. Den britiske skuespillerinnen Jenna Coleman trollbandt internettbrukere med en slående couture-kjole.

En sjelden opptreden på BAFTA-utdelingen i 2026

BAFTA-prisutdelingen ble holdt i Royal Festival Hall i London den 22. februar 2026. Blant de mange kjendisene som var til stede, gjorde Jenna Coleman en slående opptreden med et sjeldent antrekk på den røde løperen de siste månedene. Skuespillerinnen dukket opp i en couture-kreasjon av Giorgio Armani Privé. Kjolen, laget av hudfarget tyll, var pyntet med tette røde blomsterapplikasjoner som strukturerte det overordnede designet. Arrangementet, som ble arrangert av den britisk-amerikanske skuespilleren Alan Cumming, samlet mange skikkelser fra internasjonal film, men Jenna Colemans antrekk dominerte raskt nettsamtaler.

En figur som splitter og fascinerer

Kjolen utløste en rekke reaksjoner på sosiale medier. Noen brukere roste det dristige stilvalget, mens andre diskuterte dets dramatiske natur. For å utfylle dette slående plagget valgte Jenna Coleman diskré tilbehør: diamantøredobber med bladformede detaljer og flere matchende ringer. En enkel sminke lot kjolen ta plass i scenen. Denne kontrasten mellom klassisk raffinement og et mer selvsikkert stiluttrykk forklarer delvis den store hysterien på nett.

En gradvis tilbakekomst til rampelyset

De siste månedene har Jenna Coleman holdt en lavere profil i offentligheten. Skuespillerinnen, kjent for rollene sine i «Doctor Who» og «The Sandman», fikk sitt første barn sent i 2024 med partneren sin, regissør Jamie Childs. Hennes tilstedeværelse på BAFTA-utdelingen i 2026 markerte dermed en bemerkelsesverdig tilbakekomst til den røde løperen. Denne opptredenen bekrefter hennes engasjement for store britiske filmarrangementer. Royal Festival Hall, som ligger i Southbank Centre, dannet rammen for denne 2026-utgaven, og samlet skuespillere, regissører og internasjonale personligheter.

En kjole som siden har gått viralt

Bilder av Jenna Coleman sirkulerte raskt mye på X (tidligere Twitter) og Instagram. Begrepene «Armani Privé» og «BAFTA 2026» var blant de som ble brukt i diskusjonene. Dette fenomenet illustrerer den økende rollen sosiale medier spiller i mottakelsen av kulturelle begivenheter. Et antrekk kan nå gå viralt på få minutter, og langt utover omfanget av selve seremonien.

Kort sagt beviste Jenna Coleman på BAFTA-utdelingen i 2026 at én enkelt opptreden kan være nok til å gjøre et varig inntrykk. Iført en Giorgio Armani Privé-kjole trollbandt hun internettbrukere og satte i gang diskusjoner om kveldens mest slående antrekk. Med et diskré comeback og umiddelbar medieinnvirkning bekreftet den britiske skuespillerinnen at den røde løperen fortsatt er en sterk plattform for selvutfoldelse.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
