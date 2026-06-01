«Det kler henne ikke»: Rachel Zeglers antrekk på den røde løperen splitter internettbrukere

Den amerikanske skuespillerinnen og sangeren Rachel Zegler gjorde en slående opptreden på den røde løperen under Las Culturistas Culture Awards 2026, som ble holdt på United Theater i Los Angeles. Til denne seremonien som feiret kulturelle høydepunkter, valgte hun et grafisk svart-hvitt-antrekk. Dette valget ble møtt med blandede reaksjoner på sosiale medier.

Et slående utseende og en makeover i «gammel Hollywood»-stil.

Rachel Zegler hadde på seg et hvitt skjørt, midtpunktet i antrekket, kombinert med en svart strikketopp. Denne korte toppen, med brede stropper og strukturert utringning, tilførte et minimalistisk preg, mens skjørtet ga antrekket dimensjon og appell på den røde løperen. Skuespillerinnen valgte tidløs eleganse i frisyren sin: elegant, skinnende brunt hår, med sideskill og strukket over den ene skulderen, i en «gammel Hollywood»-stil.

Meningene er delte.

I kommentarfeltet roste noen internettbrukere elegansen i den svart-hvite kombinasjonen og frisyrens raffinement, og bedømte resultatet som «elegant og polert». Andre mente imidlertid at denne stilen ikke passet Rachel Zegler like godt, og oppsummerte meningene sine med meldinger som «den kler henne ikke».

La oss huske at motesmak forblir subjektiv, og at det er uakseptabelt å dømme eller nedvurdere kvinners fysiske utseende – eller noen andres for den saks skyld. Alle står fritt til å kle seg som de vil, uten å måtte tåle upassende kommentarer om kropp eller utseende. Rachel Zeglers berømmelse rettferdiggjør ikke kritikk bak en skjerm.

Mellom fans av denne minimalistiske estetikken og mindre overbeviste internettbrukere har Rachel Zeglers antrekk skapt motstridende reaksjoner. Som alltid er motepreferanser et spørsmål om personlig smak – uten at det rettferdiggjøres kommentarer om utseendet eller fysikken til de involverte.